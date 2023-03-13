Últimas noticias de hoy: AMLO critica alertas de viaje de EU

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy lunes 13 de marzo de 2023. El día comenzó con la crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a las alertas de viaje hacia México emitidas por el gobierno de Estados Unidos (EU).

Además, el mandatario mexicano felicitó a Guillermo del Toro, quien ganó un Premio Oscar durante la ceremonia de entrega de estatuillas la noche de ayer. Por otro lado, este lunes el Papa Francisco cumple una década al frente de la Iglesia Católica.



“Es más seguro que EU": AMLO se lanza contra alertas de viaje a México

Durante su conferencia matutina de este lunes 13 de marzo, el presidente aseveró que nuestro país es más seguro, en contraste con Estados Unidos, esto debido a las alertas de viaje emitidas por el gobierno Norteamericano.

AMLO consideró que esto se trata de una campaña contra México por parte de los “políticos conservadores” estadounidenses.

#EnLaMañanera | Así respondió el presidente @lopezobrador_ tras ser cuestionado por las alertas de viaje sobre nuestro país



"Es más seguro México que Estados Unidos" pic.twitter.com/6ZL0ueaABJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 13, 2023

“Mexicano excepcional”: AMLO felicita a Guillermo del Toro por ganar el Oscar

Durante el mensaje a medios de esta mañana, el presidente AMLO también se dio tiempo para felicitar al cineasta Guillermo del Toro, quien anoche ganó un Premio Oscar por su cinta "Pinocho" en la categoría de Mejor Película Animada. El mandatario calificó al jalisciense como un “excepcional” mexicano quien llena de orgullo al país.

El presidente @lopezobrador_ felicitó a @RealGDT, por ganar el galardón del #Oscar por su película #Pinocho.



"Nuestras felicitaciones a este mexicano excepcional, cineasta, Guillermo del Toro, es un orgullo para México". pic.twitter.com/h2txDkuawZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 13, 2023

¿Cómo Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco?

Jorge Mario Bergoglio cumple este lunes 13 de marzo 10 años de ascender a Papa de la Iglesia Católica y jefe del Estado Vaticano.

En febrero de 2013, Benedicto XVI renunció al cargo y un mes después en un cónclave el nombre del religioso argentino fue elegido para relevarlo. Bergoglio eligió llamarse Papa Francisco, en referencia a San Francisco de Asís.

El papa Francisco pasará a la historia no solo por ser el primer #papa latinoamericano en llegar a esa posición sino porque desde el inicio marcó un estilo distinto.



Un líder que humaniza a la #Iglesia y representa a sus fieles.



Es persona antes que personaje.

Presenta @jzarzap pic.twitter.com/W1DG74EUaz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 13, 2023

Papa Francisco recibe felicitación de representante de Iglesia Rusia

El Patriarca Kirill de Moscú, líder de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, envió un mensaje al Papa Francisco con motivo de su primera década al frente de la Iglesia Católica. Resaltó que el diálogo entre líderes religiosos puede dar “buenos frutos”. Ambos no han sostenido reuniones debido a sus opiniones contrapuestas sobre la invasión rusa a Ucrania.



Desaparecen siete mujeres en Celaya, activan protocolos de búsqueda

Siete mujeres desaparecieron en la comunidad de San José de Guanajuato, en el municipio de Celaya. Sandra Martínez Cruz, Gabriela Barbosa Ruiz, Sandra Daniela Paredes González, Mariana Gutierrez Guzmán, Yoselin Daniela Zamorano Macías, Paulina Berenice Reséndiz Martínez y Rosa María Ramirez Ayala son los nombres de las desaparecidas desde el martes 7 de marzo, en las cercanías del fraccionamiento Álamo Country Club.

Japoneses protestan contra plan de verter agua radiactiva al mar

Ciudadanos nipones se manifestaron en la capital de Japón contra la decisión del gobierno y de la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio de descargar el agua radiactiva de la planta nuclear de Fukushima Daichii. El plan es liberar el agua contaminada entre la primavera o el verano de este año en el Océano Pacífico. Esto afectaría a los pescadores y en general al mundo, aseguran los inconformes.

Quiebra de Silicon Valley Bank afecta empresas en EU

El banco orientado a brindar préstamos a empresas emergentes de Estados Unidos, Silicon Valley Bank, anunció su quiebra. Algunas de las compañías más famosas afectadas por este anuncio son la firma de videojuegos Roblox y la empresa fabricante de dispositivos de streaming Roku, entre otras.

HSBC compra la filial británica de Silicon Valley Bank

El banco HSBC anunció la compra de la filial británica del Silicon Valley Bank por el costo simbólico de una libra, con el fin de rescatar a la prestamista de empresas emergentes en dicha nación. El CEO de HSBC, Noel Quinn, afirmó que esta acción tiene un “excelente sentido estratégico”.

“Me apunto": Gustavo de Hoyos anuncia su intención de participar en las elecciones 2024

El ex dirigente de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, compartió un video en su cuenta de Twitter donde anunció su intención de competir en la elección presidencial de 2024. El empresario afirmó estar listo y aseguró que “sexenio tras sexenio, nos han demostrado que son unos incompetentes”.