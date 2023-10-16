Últimas noticias de hoy: Protestan trabajadores del Poder Judicial

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy lunes 16 de octubre de 2023, para que estés bien informado de lo más relevante ocurrido en México y el mundo. Lo más importante inicia en nuestro país, donde los trabajadores del Poder Judicial llamaron a un paro nacional.

Además, en Jalisco, las autoridades encontraron un horno clandestino usado para calcinar cuerpos humanos. Mientras que en España, hallaron sin vida a Álvaro Prieto, futbolista del equipo Córdoba.

Trabajadores del Poder Judicial convocan a paro nacional este lunes en contra de la eliminación de fideicomisos

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal llamó a realizar una protesta este lunes 16 de octubre de 2023, para expresar su inconformidad por la eliminación de 13 de 14 fideicomisos.

Trabajadores del #PoderJudicial convocan a paro nacional, contra la eliminación de #fideicomisos.



Se espera la movilización de 40 mil #trabajadores.https://t.co/93D8kTjbKY pic.twitter.com/DpXHuFSIuu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 16, 2023

VIDEO: Hallan horno clandestino con restos humanos en Tlaquepaque, Jalisco

El grupo Madres Buscadoras de Jalisco encontró un horno clandestino usado para calcinar cuerpos humanos. El hallazgo tuvo lugar este domingo 15 de octubre en la comunidad de El Barranzón, municipio de San Pedro Tlaquepaque.

#VIDEO | Hallan horno clandestino con restos humanos en #Tlaquepaque, Jalisco.



Se desconoce cuántos cuerpos fueron #calcinados y si corresponden a mujeres u hombres.https://t.co/Ldsfp4TFlL pic.twitter.com/0YyhCnq79V — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 16, 2023

Encuentran sin vida a futbolista Álvaro Prieto; su cuerpo fue hallado entre dos vagones de tren

Álvaro Prieto, integrante del equipo de fútbol Córdoba, en España, fue hallado sin vida entre dos vagones de tren. Tenía al menos tres días de desaparecido.

VIDEO: Atacan a balazos casa de alcaldesa de Benito Juárez, Guerrero

Sujetos desconocidos dispararon armas de fuego en repetidas ocasiones, contra la fachada principal de la casa de la alcaldesa de Benito Juárez, Guerrero, la morenista Glafira Meraza Prudente.

Autoridades de la CDMX integran carpeta de investigación por pelea en famosa taquería; hay uno detenido

Tras la pelea que tuvo lugar en la famosa taquería El Borrego Viudo, las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) afirmaron que integraron una carpeta de investigación por el delito de lesiones por riña, esto, después de los hechos que se registraron el pasado domingo 15 de octubre por la noche donde clientes fueron agredidos por los meseros del lugar.

VIDEO: Reportan balacera en Bruselas, Bélgica; hay dos muertos

Dos personas murieron después de que ocurriera una balacera en Bruselas, capital de Bélgica. La agresión ocurrió alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, 11:00 horas, tiempo del centro de México.

VIDEO: Prenden fuego a carnicería en mercado de Cuautla, Morelos

Esta mañana fue confirmado mediante un video que circula en redes sociales, que el incendio registrado a una carnicería del mercado “Hermenegildo Galeana” en Cuautla, Morelos fue provocado.