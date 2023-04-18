Últimas noticias de hoy: SRE ayudará a 11 mexicanos a salir de Sudán
La cancillería brindará ayuda a los 11 connacionales que se encuentran en Sudán; estas y más últimas noticias de hoy en Fuerza Informativa Azteca.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy martes 18 de abril de 2023, pata que estés al tanto de lo que sucede en México y el mundo. La información más relevante de este día comienza en Sudán, donde once mexicanos están en medio del conflicto entre el ejército y grupos paramilitares en la nación africana.
Mientras que de vuelta en nuestro país, la Fiscalía del Estado de Nuevo León cuenta con dos líneas de investigación para averiguar la muerte de Bionce Amaya. Además, Israel conmemoró el Día de la Memoria del Holocausto.
- SRE reporta presencia de 11 mexicanos en Sudán, los ayudará a salir del país en conflicto
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que 11 mexicanos están en Sudán, en medio del conflicto armado entre el ejército de dicha nación y el grupo paramilitar llamado Fuerzas de Apoyo Rápido. La cancillería mexicana pide a las partes en conflicto en el país africano el cese al fuego con el fin de que las personas que deseen salir, lo puedan hacer de forma segura, aseveró José Octavio Tripp, director general para África, Asia Central y Medio Oriente de la SRE en entrevista con Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca.
#Sudán | 11 #mexicanos están en la zona de #conflicto.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 18, 2023
Vías carreteras y aéreas permanecen cerradas, igual que las fronteras internacionales. ¿Cómo van a sacarlos de ahí? Nos cuenta @OctavioTripp, embajador.
La #entrevista con @_NinaAndrade y @juanmapregunta en @HechosAM. pic.twitter.com/YHWVoNSKAQ
- Dos líneas de investigación por el caso Bionce Amaya en Nuevo León
La Fiscalía del Estado de Nuevo Léon cuenta con dos líneas de investigación para averiguar las causas de la muerte de la joven Bionce Amaya, quien desapareció el 9 de abril en la comunidad de China y fue hallada sin vida el pasado 15 de abril en una quinta en el municipio General Bravo.
#NuevoLeón | Los restos de Bionce Amaya fueron entregados a su familia.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 18, 2023
La joven viajó de #Texas a #México por #vacaciones pero desapareció; el pasado viernes fue hallada muerta.
La familia pide apoyo económico para repatriar sus restos a EU.@MarcialPasaron en @PrimeraLineaAM pic.twitter.com/BK3G5zAGiz
- Israel se paraliza, conmemora a millones de judíos asesinados víctimas del holocausto: VIDEO
Israel conmemoró el Día de la Memoria del Holocausto, con una alarma que sonó por dos minutos y detuvo a dicho país a las 10:00 horas, tiempo local. Diversos transeúntes y vehículos se detuvieron en medio de las calles, mientras las personas bajaban la cabeza en recuerdo de los judíos asesinados en la Segunda Guerra Mundial.
- VIDEO: Derrumbe de un estacionamiento en Nueva York deja un muerto y varios heridos
El derrumbe de un estacionamiento ocurrido en el Bajo Manhattan, Nueva York, en Estados Unidos dejó un saldo de una persona muerta y varios lesionados. Bomberos de la ciudad ya trabajan con equipo de rescate, perros y drones entre los escombros.
🔴#URGENTE | El derrumbe de un estacionamiento en el Bajo Manhattan, #NuevaYork, #EstadosUnidos, dejó al menos un muerto y varios heridos.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 18, 2023
Cuerpos de primeros auxilios se encuentran en el lugar para atender la #emergencia
👉https://t.co/INfe3BcxL7 pic.twitter.com/OCrY38aalC
- Corte invalida transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena
La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Con mayoría de ocho votos, los ministros consideraron que esta medida es contraria a la Constitución.
#ÚLTIMAHORA | Por mayoría de ocho votos la @SCJN invalidó la transferencia de la @GN_MEXICO_ a la @SEDENAmx por considerarla contraria a la #Constitución.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 18, 2023
Deberá estar de nuevo bajo el control y administración de la Secretaría de #Seguridad y Protección Ciudadana. pic.twitter.com/I07W5RiLsB
- PAN toma la tribuna del Senado para exigir nombramientos del INAI
Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron la tribuna con el fin de exigir que sus compañeros de la bancada de Morena lleguen a un acuerdo para elegir a los comisionados el instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) que no ha podido sesionar desde inicios de abril de 2023.
#AlMomento | Así las cosas en este instante en el @senadomexicano.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 18, 2023
Imágenes de @gallegoso. pic.twitter.com/X7ySb63jEN
- AMLO va por reforma que desaparece 18 organismos y fideicomisos de Gobierno
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió una iniciativa a la Cámara de diputados para fusionar o desaparece al menos a 18 organismos descentralizados, fideicomisos y unidades administrativas, entre ellas, el Sistema Nacional Anticorrupción.