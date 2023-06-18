Últimas noticias de hoy: Mujer es empujada a precipicio cerca de castillo alemán

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy domingo 18 de junio de 2023, ocurridas en México y el mundo. Lo más importante comienza en Alemania, donde un sujeto aventó a una mujer a un precipicio en Alemania.

Mientras que en Sinaloa, agentes de la Guardia Nacional decomisaron osos de peluche con la droga conocida como crystal. Además, en la plaza de Garibaldi, en la Ciudad de México, los mariachis se preparan para la celebración del Día del Padre.

Empujan a mujer desde precipicio cercano a castillo de Neuschwanstein, Alemania

Una mujer murió después de que un sujeto la arrojara por un precipicio cerca del castillo de Neuschwanstein, en Baviera, Alemania. El agresor lanzó por un puente a la víctima de 21 años y a su acompañante, otra joven de 22 años. El sujeto convenció a las víctimas de seguirlo por un sendero oculto, para, presuntamente, atacarlas sexualmente. La policía local lo detuvo y ya es investigado.

Aseguran ‘narco peluches’ con cristal en Culiacán, Sinaloa

Binomios caninos de la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa detectaron droga en dos osos de peluche. Los obsequios pretendían ser enviados a Chihuahua a través de una empresa de mensajería.

Garibaldi se prepara para celebrar el Día del Padre 2023 en CDMX

Diversos grupos de mariachi esperan ser contratados este domingo 18 de junio de 2023 para las celebraciones del Día del Padre en la Plaza de Garibaldi, en la Ciudad de México (CDMX).

Reportan temblor en Sinaloa este domingo 18 de junio de 2023 de magnitud 5.6

Un sismo ocurrió a las 14:30 horas de este domingo 18 de junio de 2023, con magnitud preliminar de 5.6 y epicentro a 99 kilómetros al sur de El Dorado, Sinaloa, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. La dependencia también reportó un temblor a una hora similar, pero de magnitud 6.4 y epicentro localizado a 122 kilómetros de San José del Cabo, Baja California Sur.

Tiroteo en Chicago, Estados Unidos deja al menos 20 heridos y un fallecido

En Chicago se registró un tiroteo en un estacionamiento de un centro comercial en Willowbrook, Illinois, Estados Unidos, al menos 20 personas resultaron heridas, una de ellas falleció.

FGR destruye 14 vehículos ‘monstruo’ en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación en Tamaulipas, informó sobre la destrucción de 14 vehículos conocidos como ‘monstruos’.Estos autos eran utilizados como instrumentos del delito en dicho estado, por lo que dieron cumplimiento al Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito.