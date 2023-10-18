Últimas noticias de hoy: Evacúan aeropuertos y el Palacio de Versalles en Francia

Este miércoles 18 de octubre de 2023, varios aeropuertos en Francia tuvieron que ser evacuados por amenazas de bomba. Esta es una de las últimas noticias de hoy en Fuerza Informativa Azteca (FIA), para que estés al tanto de lo sucedido en México y el mundo.

Mientras que en nuestro país, Jaime Maussan aseguró que presentará otros entes en la Cámara de Diputados de nueva cuenta. Además, Viridiana Mendoza, quien se desempeñaba como tesorera de Juanacatlán, Jalisco, fue removida de su cargo tras ser exhibida disparando un arma de fuego al aire.

Aeropuertos de Francia son evacuados por alertas de bomba

Al menos ocho aeropuertos en Francia debieron ser evacuados por amenazas de bomba y otras razones de seguridad. Mientras que por tercera ocasión en menos de una semana, el Palacio de Versalles también debió ser desalojado.

¿Llegarán bailando ricachá? Jaime Maussan presentará nuevos entes en la Cámara de Diputados

Jaime Maussan llegará de nuevo a la Cámara de Diputados en noviembre próximo para una segunda audiencia pública donde promete mostrar nuevos entes como lo hizo en septiembre pasado.

“Como mujer no me disculpo”: Tesorera de Juanacatlán rompe el silencio sobre disparos

Viridiana Mendoza, quien ya dejó de ser tesorera de Juanacatlán, en el estado de Jalisco, reveló a Fuerza Informativa Azteca (FIA) las razones por las cuales salió con un arma de fuego a disparar en el aire para disparar una aparente riña. A pesar de su explicación, Francisco de la Cerda, alcalde de Juanacatlán, le pidió su separación del cargo.

La tesorera de #Juanacatlán, Viridiana Mendoza, explicó las causas por las que realizó #disparos al aire en medio de una trifulca de jóvenes.



Afirma que vivía una situación de #acoso contra una de sus sobrinas.https://t.co/md05RmUo2K pic.twitter.com/5pNbsiw8cv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 18, 2023

Tras eliminar 13, Morena busca crear un fideicomiso turístico que se destinará al Tren Maya

El Gobierno Federal envió una propuesta a la Cámara de Diputados para crear un fideicomiso que concentre los ingresos que paguen los turistas extranjeros por ingresar al país, los cuales serán destinados para el Tren Maya. La iniciativa, que propone modificar la Ley Federal de Derechos 2024, será discutida hoy en la Cámara Baja.

Tres personas más desaparecieron en Jalisco; su familia describió la última llamada

Una pareja conformada por César Martínez, de 46 años, Rosa Adriana Ruelas, de 47 y su sobrina, Erika Rosales, de 28 años de edad, está desaparecida desde el 28 de septiembre de 2023 en Jalisco. Las tres personas perdieron contacto con sus familiares cuando circulaban en la autopista Guadalajara-Morelia a la altura de La Barca.

Delitos sexuales contra menores serán imprescriptibles; DOF publica decreto

El Poder Ejecutivo publicó este día en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto para reformar las disposiciones planteadas en el Código Penal Federal sobre los delitos sexuales contra menores, para que sean imprescriptibles.



Enrique Alfaro pide no cerrar las puertas a Marcelo Ebrard en Movimiento Ciudadano

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió que el partido Movimiento Ciudadano no le cierre las puertas a los aspirantes externos a la candidatura a la presidencia de la República para las elecciones 2024, en específico, para la posibilidad de que Marcelo Ebrard sea el abanderado por el partido naranja en la siguiente contienda electoral.