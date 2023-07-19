Últimas noticias de hoy: Revelan cuando abrirán las estaciones faltantes de la Línea 12 del Metro CDMX

Este miércoles 19 de julio de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy sucedidas en México y el mundo. Lo más relevante comienza en la Ciudad de México, donde las autoridades confirmaron la fecha cuando las estaciones cerradas de la Línea 12 del Metro CDMX abrirán al público de nuevo.

Mientras que en Baja California, hallaron siete cuerpos en fosas clandestinas. Además, en Puebla, un grupo de sujetos asaltó a pasajeros de un transporte público.

¿Cuándo abrirá en su totalidad la Línea 12 del Metro CDMX?

Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) reveló la fecha en la cual las seis estaciones cerradas de la Línea 12 del Metro CDMX volverán a dar servicio. El mandatario capitalino aseguró en la conferencia matutina del presidente AMLO que la Línea Dorada volverá a dar servicio en todas sus estaciones en diciembre próximo, tras el desplome de una trabe en el tramo interestación entre Tezonco y Olivos ocurrido el 3 de mayo de 2021.

Hallan más fosas clandestinas con al menos siete cuerpos en Baja California

El gobierno de Baja California confirmó que siete cuerpos han sido localizados hasta el momento en fosas clandestinas localizadas en el ejido Miguel Alemán, en el municipio de Mexicali, en la zona limítrofe con San Luis Río Colorado, Sonora.

¡Cínicos! Pagan su pasaje y atracan a pasajeros en transporte de Puebla

En la capital de Puebla, una cámara instalada en un autobús de la Ruta 27-A captó el momento cuando un grupo de ladrones suben en distintos puntos, pagan su pasaje, y posteriormente atracan a los pasajeros de la unidad.

Administrativos de Central de Abasto de Toluca se reunieron para orquestar ataque

Debido al incendio de la Central de Abasto de Toluca, la Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvo el pasado 13 de julio a nueve personas, de las cuales cuatro eran guardias de seguridad y cinco que eran integrantes de la Mesa Directiva del lugar. En la audiencia realizada anoche, la Fiscalía General de Justicia del Edomex aseguró que, de acuerdo a las investigaciones, los presuntos integrantes de la Mesa Directiva se habrían reunido para orquestar el ataque y despojar de sus locales a los comerciantes que murieron en la agresión.

Percepción de inseguridad en México aumenta 62.3% durante segundo trimestre 2023

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que durante el segundo trimestre 2023, el 62.3% de las personas declararon no sentirse seguras en el lugar donde vivían, cifra mayor respecto a la perspectiva de inseguridad en México registrada el mes pasado.

En India mueren 16 personas electrocutadas cuando cruzaban un puente

16 personas murieron electrocutadas en Uttarakhand, India, cuando un transformador de energía eléctrica explotó y condujo la electricidad a través de las rejas de un puente de la planta de tratamiento de aguas residuales en el distrito Chamoli. Siete personas más resultaron lesionadas.

Crean a la “Barbie Buscadora” para recaudar fondos por las personas desaparecidas

El Colectivo 10 de marzo modificó una muñeca Barbie con el fin de recaudar donativos para adquirir dos camionetas para la búsqueda de personas desaparecidas. Los activistas solicitaron apoyo a la fabricante del juguete para poder alcanzar esta meta económica.