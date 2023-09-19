Últimas noticias de hoy: Conmemoran a víctimas de sismos de 1985 y 2017

Este martes 19 de septiembre de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy ocurridas en México y el mundo. Recuerda que este día es el macro Simulacro Nacional, en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

Además, las acciones de la empresa china Evergrande reportaron un desplome tras el arresto de algunos de sus empleados. Mientras que la Cofepris alertó por el uso de los “poppers”.

AMLO conmemora a víctimas de sismos de 1985 y 2017 con izamiento de bandera

En una ceremonia solemne en el Zócalo de la CDMX, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) izó la bandera a media asta en memoria de los fallecidos en los sismos de 1985 y 2017. Este día será el simulacro nacional a las 11:00 horas, recuerda seguir las indicaciones del personal de Protección Civil en tu escuela, trabajo o lugar público como el Metro.

Acciones de Evergrande se desploman tras arresto de empleados

La empresa inmobiliaria Evergrande reportó una baja del 25% de sus acciones en los mercados de Hong Kong, debido a la presunta detención de algunos de sus empleados de una filial de la compañía: Evergrande Wealth Management.

Los “poppers”, su relación con prácticas sexuales no seguras y por qué la Cofepris alertó por su uso

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó por el consumo de “poppers”, los cuales son usados como estimulantes sexuales, al provocar euforia y un efecto estimulante.

La @COFEPRIS alerta sobre riesgos a la #salud por el consumo de los llamados “#poppers”, sustancias químicas altamente tóxicas, irritantes, volátiles e inflamables que aumentan la posibilidad de infarto.



Su comercialización se ha popularizado entre #jóvenes. pic.twitter.com/uEtd2CEdKi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 18, 2023

118 altavoces no sonaron en la Ciudad de México durante Simulacro Nacional 2023

Tras el Simulacro Nacional 2023 que se llevó a cabo este martes 19 de septiembre, el jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Martí Batres, mencionó que de 13 mil 934 altavoces existentes, sólo 118 no emitieron el sonido.



Morena lanza convocatoria para aspirantes a gubernaturas en elecciones 2024: ¿Cuáles son los requisitos?

El Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aprobó y compartió la convocatoria para aquellos interesados en participar en las elecciones 2024 por las ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

¡Uniforme histórico! Jorge Campos recibe homenaje en París por contribuir al mundo de la moda

El icónico portero mexicano Jorge Campos recibió un homenaje en París, Francia, debido a su contribución con el mundo de la moda en el deporte. Esto con relación a los históricos uniformes de colores extravagantes que portaba.

Ferromex detiene 60 trenes de carga con rutas al norte por el arribo masivo de migrantes

Ferromex, empresa de transporte informó este martes 19 de septiembre acerca de que suspendió de manera temporal el desplazamiento de 60 trenes de carga con rutas rumbo al norte del país, debido a los decesos y lesiones registradas en migrantes que abordan las unidades de transporte en sus rutas rumbo a la frontera norte de México.

Secretario de Hacienda iniciará comparecencias ante diputados

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó el calendario de comparecencia de funcionarios del gobierno federal. Son 19 los que serán llamados a rendir cuentas. 4 de ellos comparecerán ante el pleno de los 500 diputados, el resto lo hará ante comisiones.