Últimas noticias de hoy: AMLO opina sobre iniciativa para dar senadurías a expresidentes

Este miércoles 20 de septiembre de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy ocurridas en México y el mundo. Lo más relevante comienza en nuestro país, donde el presidente AMLO dio su opinión sobre una iniciativa que daría senadurías a expresidentes.

Además, la senadora Xóchitl Gálvez rechazó los señalamientos sobre un supuesto plagio en su trabajo de titulación como ingeniera. Mientras que en Colombia, ocurrió un atentado con explosivos a una estación de policía.

“Safo": AMLO rechaza iniciativa de ser senador tras finalizar su sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) opinó sobre la iniciativa de Alejandro Rojas, senador de Morena, sobre otorgar una senaduría a los expresidentes. En su conferencia matutina de este miércoles 20 de septiembre de 2023, el mandatario rechazó aceptar un cargo público y reiteró que al terminar su administración se alejará de la política.

¿Y después del retiro? 🤔



Ante la propuesta de que los expresidentes ocupen un cargo como #senador, el mandatario @lopezobrador_ rechazó la iniciativa y explicó su #plan tras finalizar su gobierno.https://t.co/Nr6nCKozV9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 20, 2023

Xóchitl Gálvez niega que haya plagiado informe para titularse

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, fue acusada de realizar plagio en su informe de titulación como ingeniera por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, ella señaló que no redactó una tesis, sino un informe de experiencia profesional, en el cual retomó párrafos de protocolos y manuales.

Continúan las acusaciones hacia @XochitlGalvez.



Afirman que plagió su #informe para titularse como ingeniera en #computación.https://t.co/8PQbhG26az — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 20, 2023

VIDEOS: Atentan con explosivos contra estación de policía en Colombia

Una estación de policía en la comunidad de Timba, departamento de Cauca, en Colombia, fue atacada con explosivos la mañana de este miércoles 20 de septiembre de 2023. Los primeros informes de medios locales señalan que un automóvil cargado con explosivos llegó al lugar y lo detonaron.



Omar García Harfuch participará en proceso interno de Morena por la CDMX

Omar García Harfuch, quien fuera secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), afirmó que participará en el proceso interno de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la selección del Coordinador de la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México rumbo a las elecciones 2024.

#CDMX | “Quiero participar en este proceso y dar continuidad a la constitución de una ciudad en #paz y segura", dijo @OHarfuch.https://t.co/lVe9M2OEll pic.twitter.com/DNELdr2jVl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 20, 2023

¿Se jubiló la cigüeña? Nacimientos en México disminuyeron durante 2022

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió que durante el 2022 se registraron alrededor de 1 millón 891 mil 388 nacimientos en México, lo que representa una baja del 1.1% respecto al año anterior.

¿Se jubiló la #cigüeña? 🤔



La tasa de #natalidad en #México va a la baja. Tan sólo en 2022 se registraron 1 millón 891 mil 388 nacimientos en el país, cifra menor al año anterior.https://t.co/uFeshR2vDh pic.twitter.com/Obvqmo9pct — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 20, 2023

Fumigan la Línea A del Metro CDMX tras reporte de chinches: “No existe registro”

El Metro CDMX informó a los usuarios que no existen chinches en los trenes de la Línea A, aunque, compartieron un video en el que mostraron las labores de fumigación a todos los trenes.

Tras reunión con Mario Delgado, Cuauhtémoc Blanco dice que no va por Jefatura de Gobierno de la CDMX

Luego de reunirse con el presidente de Morena, Mario Delgado, el actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco anunció que renuncia a sus aspiraciones para buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).