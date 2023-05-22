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No es expropiación, responde AMLO a Grupo México: últimas noticias de hoy en México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca trae para ti las últimas noticias de hoy en México y el mundo; AMLO descarta ‘pleito’ con Germán Larrea por expropiación de Ferrosur.

No es expropiación, responde AMLO a Grupo México: últimas noticias de hoy en México y el mundo
AMLO aseguró que la Marina busca evitar sabotajes en las instalaciones de Grupo México

Escrito por: Alexis Pérez Cerino

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy 22 de mayo de 2023 en México y el mundo. Las noticias comienzan con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartando un conflicto personal con Germán Larrea, dueño de Grupo México, por la toma de instalaciones de Ferrosur.

Mientras que, en Irlanda, Meta fue sancionada con una multa de mil 200 millones de euros por la transferencia de datos personales de sus usuarios desde Europa a los Estados Unidos. Sigue las últimas noticias de hoy 22 de mayo en México y el Mundo.

  • AMLO defiende ocupación temporal de instalaciones de Grupo México

En su conferencia mañanera, AMLO afirmó que no tiene ningún conflicto personal con Germán Larrea y aseguró que no expropió las instalaciones de Grupo México.

La sanción de Irlanda afecta solo a Facebook y no a Instagram, WhatsApp y otras plataformas de la compañía de Mark Zuckerberg.

El Popocatépetl sigue con intensa actividad y sus estragos se comienzan a sentir en al menos tres estados en los que no habrá clases presneciales por la ceniza volcánica.

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El presidente AMLO mencionó que siguen pendientes de la actividad del Volcán Popocatépetl; ayer el semáforo de alerta volcánica subió a Amarillo Fase 3.

El conflicto entre Perú y México avanza, ahora con la posible declaración como persona non grata de Andrés Manuel López Obrador, por parte del Congreso.

  • Expropiación de las vías férreas de Ferrosur podría dañar a México: AMF

CANACINTRA y AMF compartieron su postura en contra de la expropiación y la toma de instalaciones a las vías férreas de Ferrosur por parte de la Marina.

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El incendio inició después de la medianoche, mientras estudiantes de una escuela en Guyana, dormían, mientras que los heridos ya son atendidos en hospitales.

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