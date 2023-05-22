No es expropiación, responde AMLO a Grupo México: últimas noticias de hoy en México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy 22 de mayo de 2023 en México y el mundo. Las noticias comienzan con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartando un conflicto personal con Germán Larrea, dueño de Grupo México, por la toma de instalaciones de Ferrosur.

Mientras que, en Irlanda, Meta fue sancionada con una multa de mil 200 millones de euros por la transferencia de datos personales de sus usuarios desde Europa a los Estados Unidos. Sigue las últimas noticias de hoy 22 de mayo en México y el Mundo.



AMLO defiende ocupación temporal de instalaciones de Grupo México

En su conferencia mañanera, AMLO afirmó que no tiene ningún conflicto personal con Germán Larrea y aseguró que no expropió las instalaciones de Grupo México.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ descartó tener pleito con German Larrea pic.twitter.com/3DJ4M4kuz9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 22, 2023

La sanción de Irlanda afecta solo a Facebook y no a Instagram, WhatsApp y otras plataformas de la compañía de Mark Zuckerberg.



¿Qué estados tendrán clases a distancia

El Popocatépetl sigue con intensa actividad y sus estragos se comienzan a sentir en al menos tres estados en los que no habrá clases presneciales por la ceniza volcánica.

Habrá más de 7 mil soldados

El presidente AMLO mencionó que siguen pendientes de la actividad del Volcán Popocatépetl; ayer el semáforo de alerta volcánica subió a Amarillo Fase 3.

#EnLaMañanera | Más de 7 mil soldados preparados en la zona del #Popocatépetl ante la actividad del volcán, informa @lopezobrador_ pic.twitter.com/6VHYJtv43v — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 22, 2023

Perú alista declarar a AMLO persona non grata

El conflicto entre Perú y México avanza, ahora con la posible declaración como persona non grata de Andrés Manuel López Obrador, por parte del Congreso.

#EnLaMañanera | Antes de que una comisión del Congreso de #Perú declarara persona non grata al presidente @lopezobrador_ ya se había referido al tema. pic.twitter.com/OXQNwHnp6m — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 22, 2023

Expropiación de las vías férreas de Ferrosur

CANACINTRA y AMF compartieron su postura en contra de la expropiación y la toma de instalaciones a las vías férreas de Ferrosur por parte de la Marina.

#CDMX | La #SEMAR tomó vías del tren en el trayecto del Istmo de Tehuantepec, que era operado por #GrupoMéxico.



Esta ocupación temporal de tres tramos se produjo porque no se alcanzó un acuerdo y solicitan indemnización. ¿Qué dice AMLO?@cesarmendez28 nos cuenta en @HMeridiano pic.twitter.com/SOCPSkVawL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 22, 2023

Mueren 19 estudiantes durante un incendio en Guyana

El incendio inició después de la medianoche, mientras estudiantes de una escuela en Guyana, dormían, mientras que los heridos ya son atendidos en hospitales.