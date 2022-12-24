Vísperas de Navidad y Pelé delicado: últimas noticias de este sábado

Arrancan los preparativos en México y el mundo para celebrar Nochebuena y Navidad; por otro lado, la hija de Pelé informó que el astro se mantiene luchando por su vida. Consulta a continuación estas y las últimas noticias de hoy sábado 24 de diciembre.

Últimas noticias de México y el mundo 24 de diciembre de 2022

Pelé sigue 'en la lucha', informa hija de la leyenda desde el hospital

Las hijas del astro brasileño pasarán la Navidad en el hospital, donde la leyenda del deporte sigue 'en la lucha'; esto es lo que sabemos sobre el estado de salud del astro.



En vísperas de Nochebuena, 86 automovilistas son remitidos al Torito

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reporta que al menos 86 automovilistas fueron remitidos al "Torito" en las vísperas de Navidad; tendrán una buena cena.



El mundo se prepara para dar la bienvenida a la Navidad

La cena de Navidad es diferente dependiendo en qué parte del mundo te encuentres, cada país tiene alimentos típicos para estas fiestas.



Así pasará AMLO la Navidad y el Año Nuevo

Hace unos días, AMLO dio a conocer cuáles serán sus actividades en estas fiestas decembrinas y dónde pasará la Navidad y el Ano Nuevo 2023.



“El Betito”, líder de la Unión Tepito, recibe condena de 43 años

Autoridades de la Ciudad de México condena a 43 años y nueve meses de cárcel a "El Betito" uno de los líderes del grupo delictivo la Unión Tepito.



Así quedan los precios del Gas Lp para la última semana del 2022

La CRE publicó la lista de precios de gas LP vigentes del 25 al 31 de diciembre 2022 en el país; en la CDMX costará 18.62 pesos por kilo; es decir, mantiene su costo.



Santa Claus lleva regalos a los indigentes en la CDMX

Un hombre disfrazado de Santa Claus salió a las calles del centro de la Ciudad de México para entregar regalos a los indigentes que pasan hambre y frío.



Kurdos se enfrentan a la policía en París por segundo día consecutivo

Los enfrentamientos en París estallaron luego de que unos kurdos fueran provocados por personas que pasaban en un vehículo con una bandera de Turquía.



AMLO desea Feliz Navidad a todos... hasta a sus adversarios

El Presidente Andrés Manuel López Obrador le deseó Feliz Navidad a todos los mexicanos, incluidos a sus adversarios, a quienes exhortó a no odiar.