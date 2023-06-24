Últimas noticias de hoy: ¿Guerra civil en Rusia? Putin acusa al grupo Wagner de traición

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy sábado 24 de junio de 2023, para que estés al tanto de lo que sucede en México y el mundo. El recorrido informativo comienza al otro lado del mundo, donde el grupo Wagner es acusado de rebelión y traición por parte de Vladímir Putin.

Mientras que en la Ciudad de México se lleva a cabo la marcha LGBT+, en donde se espera la participación de miles de personas; actualmente se congregan en Paseo de la Reforma para concluir en el Zócalo, en donde habrá múltiples eventos.

¿Qué está pasando en Rusia, por qué Putin acusa al grupo Wagner de traición e insurrección armada?

Por medio de un mensaje catalogado de urgente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que cualquier revuelta es “una amenaza mortal”, esto en referencia directa al grupo Wagner, después de que su líder, Yevgueni Prigozhin, fuera acusado la víspera de intentar organizar una insurrección armada.

Miles de personas comienzan a congregarse en Paseo de la Reforma para la marcha LGBT+

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), espera una aglomeración superior a las 800 mil personas para este sábado 24 de junio; habrán múltiples eventos a lo largo del día por la marcha LGBT+.

¡Y con ustedes el cartel del talento que nos estará acompañando este año en el Zócalo de la CDMX! #LibertadJusticiaDignidad #ANosotresJamásNosBorrarán #ElOrgulloPermanece ✨🏳️‍🌈🏳️‍⚧️✨ pic.twitter.com/bU68euCO2H — Marcha LGBT CDMX 🏳️‍🌈🇲🇽🏳️‍⚧️ (@MarchaLGBTCDMX) June 19, 2023

VIDEO: Fuerte carambola en Monterrey provoca dos muertos y varios heridos

Durante la mañana de este sábado 24 de junio, un fuerte accidente provocó la movilización de unidades de emergencia en la avenida Eugenio Garza Sada, en los límites de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Una carambola con al menos tres autos involucrados causó la muerte de dos personas y al menos otros cinco lesionados, de acuerdo con los primeros reportes locales.

Se registra un fuerte accidente vehicular en la avenida E. Garza Sada, Monterrey, el hecho dejó diversas personas lesionadas y al menos dos perdieron la vida. pic.twitter.com/DPFVpkab4v — TodoNuevoLeon (@TodoEnNuevoLeon) June 24, 2023

Siete cuerpos desmembrados son abandonados en Chilpancingo; le dejan mensaje a la presidenta municipal

En las primeras horas de este sábado 24 de junio reportaron la aparición de siete cuerpos desmembrados a tres cuadras del centro de Chilpancingo; eran cinco hombres y dos mujeres, en la calle 16 de Septiembre y podría tratarse de una familia que desapareció el 10 de junio.

Detienen a secuestradores de migrantes africanos en Sonora; los torturaban y grababan para pedir dinero

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó en redes sociales la detención de dos sujetos que secuestraron a un grupo de migrantes, entre los que predominan personas de África y América Latina que buscaban llegar a Estados Unidos; participó la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).