Últimas noticias de hoy: AMLO reconoce baja de homicidios en 2022

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy martes 25 de julio de 2023, para que estés al tanto de lo ocurrido en México y el mundo. El recorrido por la actualidad comienza en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la baja de homicidios en 2022 reportada por el INEGI.

Además, en Guanajuato, localizaron a Catalina Vargas, madre buscadora de 60 años de edad. Mientras que del otro lado del mundo, los artistas Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su relación de tres años de duración.

“El fruto del trabajo": AMLO celebra la disminución de homicidios en 2022

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseveró que hay una reducción del 10% en los homicidios en México en cifras comparadas del 2021 al 2022, de acuerdo con el INEGI. En su conferencia matutina de este 25 de julio de 2023, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que esto “es alentador, porque esta tendencia se mantiene” y estima que al terminar su mandato reduzca en 20% este delito.

Tasa de homicidios en México disminuye durante 2022: INEGI

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que al cierre del 2022, México registró alrededor de 32 mil 223 homicidios, lo que representa una tasa de 25 asesinatos por cada cien mil habitantes del país. De acuerdo con el organismo, la cifra de homicidios registrada durante el periodo de enero a diciembre 2022, representa una tasa mejor a la registrada para el mismo periodo del 2021, con 20 asesinatos por cada mil habitantes.

Hallan viva y en un anexo a madre buscadora Catalina Vargas en Guanajuato

Catalina Vargas, de 60 años de edad, madre buscadora desaparecida desde el 17 de julio pasado, fue localizada ayer lunes 24 de julio. La Fiscalía General de Justicia de Guanajuato aseveró que la mujer está con su familia y Jorge Jiménez Lona, secretario del Ayuntamiento de León, detalló que ella está en buen estado de salud.

¿Ya no necesita otro beso? Aseguran que Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su relación

Tras tres años de relación y de comprometerse en matrimonio en marzo de 2023, la pareja de cantantes Rosalía y Rauw Alejandro están por romper su compromiso, aseguran medios internacionales.

INAI reconoce paso firme de la SCJN para recuperar la normalidad del instituto

Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reconoció las acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recuperar la normalidad del instituto para nombrar a los comisionados faltantes.

Murió el actor mexicano Alfonso Iturralde, villano de “Marimar”, a los 73 años de edad

El actor mexicano Alfonso Iturralde falleció este martes 25 de julio de 2023 a los 73 años de edad, informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA). El histrión contó con renombradas participaciones en diversas telenovelas mexicanas, entre ellas, con el papel de Renato Santibáñez en “Marimar”, de 1994, donde compartió pantalla con Thalía.

Se precipita avión que combatía incendios en Grecia

Un avión cisterna con dos tripulantes a bordo se precipitó a tierra en la isla griega de Eubea, cercana a Atenas, capital de Grecia mientras combatía uno de los incendios forestales que afectan al país. Los dos pilotos fallecieron.