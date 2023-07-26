Últimas noticias de hoy: María Fernanda Sánchez, estudiante mexicana, desaparece en Alemania

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy en México y el mundo. Lo más relevante de este miércoles 26 de julio de 2023 inicia en Alemania, donde la policía local busca a la estudiante mexicana María Fernanda Sánchez, quien está desaparecida.

Además, en el Reino Unido, el actor estadounidense Kevin Spacey quedó absuelto de nueve cargos de agresión sexual. Mientras que en Colima, Jalisco y Michoacán, habitantes reportaron un destello de luz en el cielo la noche de ayer martes.

María Fernanda Sánchez desapareció en Alemania; esto se sabe de la estudiante mexicana

La mexicana María Fernanda Sánchez Castañeda, estudiante de maestría de 24 años, es buscada por la policía de Berlín, Alemania, debido a que sus familiares la reportaron como desaparecida desde el 22 de julio pasado. La Policía Criminal del Estado informó que María Fernanda salió de su departamento, ubicado en Büchnerweg, distrito de Treptow-Köpenick, pero nunca regresó. La joven mide 1.53 metros y pesa 48 kilogramos, tiene cabello largo y presenta tatuajes en ambos brazos.

#DóndeEstá | María Fernanda Sánchez Castañeda llegó a #Berlín, Alemania, para estudiar una maestría.



La @polizeiberlin informó que salió de su departamento, ubicado en #Büchnerweg, pero nunca regresó.https://t.co/0mKtUyFrr6 pic.twitter.com/s8z3kI9gHR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 26, 2023

Kevin Spacey es absuelto de cargos de agresión sexual en el Reino Unido

El actor Kevin Spacey quedó absuelto de nueve cargos de agresión sexual que enfrentaba en el Reino Unido por haber atacado a cuatro personas. El histrión de 64 años de edad debió enfrentar un juicio que duró tres días en la corte de Londres.

¿Meteorito? Extraña luz ilumina cielo de Colima, Michoacán y Jalisco

La noche de este 25 de julio de 2023, habitantes de Colima, Jalisco y Michoacán reportaron ver una luz que iluminó el cielo nocturno. Los primeros reportes indicaron la caída de un bólido, pero también hay reportes sobre el lanzamiento de un cohete espacial de la empresa SpaceX.

#VIDEO | ¡¿Pero qué es eso?! 😱



Una extraña luz alumbró todo el cielo por varios segundos en #Colima.



La esfera que parecía ser de #fuego o #luz, quedó captada en video por conductores que transitaban en la calle y desde cámaras de #seguridad ☄️ pic.twitter.com/B5eV6uvjIW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 26, 2023

Muere Sinéad O’Connor, cantante irlandesa de ‘Nothing Compares To You’, a los 56 años

La cantante Sinéad O’Connor murió a los 56 años de edad: originaria de Dublín, Irlanda, la artista lanzó 10 álbumes de estudio y su canción más famosa “Nothing Compares 2 U” llegó al número uno de las listas de popularidad de la revista estadounidense Billboard en el año de 1990.

VIDEO: Mujer golpea brutalmente a su hijo; Fiscalía de Chiapas ya la busca

La Fiscalía General de Justicia de Chiapas busca a la mujer que pateó repetidamente a un bebé y que aparece en un video divulgado en redes sociales. El hecho ocurrió presuntamente en San Cristóbal de las Casas.

#Chiapas | Una mujer fue captada en #video mientras golpeaba a un #bebé a puño cerrado para que dejara de llorar.



El menor quedó presuntamente #inconsciente tras los golpes en cabeza y el adomen; se presume que la agresora era su madre.@Alberto_Chame nos cuenta en @HechosAM. pic.twitter.com/nyOD8bOiyn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 26, 2023

En 2022 el ingreso promedio mensual por hogar fue de 21 mil 232 pesos: INEGI

En 2022, el promedio del ingreso trimestral por hogar fue de 63 mil 695 pesos, un aumento del 11 % respecto a 2020, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).