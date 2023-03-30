Últimas noticias de hoy: Tren con etanol descarrila en Minnesota, EU

Este jueves 30 de marzo de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy sucedidas en México y el mundo. El recorrido por la actualidad comienza en Estados Unidos, donde un tren cargado con etanol descarriló esta madrugada.

Regresamos a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no habrá impunidad tras la muerte de 39 migrantes en un incendio ocurrido en instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Jurado vota a favor de acusar a Donald Trump por caso Stormy Daniels; fiscal pide que se entregue

El gran de Manhattan, Nueva York, votó a favor de presentar cargos criminales contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por pagarle a la actriz Stormy Daniels, a cambio de su silencio durante su campaña presidencial en 2016.

Tren con etanol descarrila y obliga al desalojo de cientos de personas en Minnesota

Un tren descarriló en Minnesota, Estados Unidos, el cual transportaba vagones cisternas con etanol y jarabe de maíz. El incidente ocurrió la madrugada de este jueves 30 de marzo de 2023, y debido a ello, los habitantes de la ciudad de Raymond ubicados a media milla de la zona afectada debieron ser evacuados. Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado víctimas.

“No habrá impunidad": AMLO sobre presuntos responsables de incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez

El presidente AMLO expresó que habrá castigo contra los responsables de lo sucedido en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua,donde murieron 39 personas y otras 29 se encuentran lesionadas. En su conferencia matutina de hoy jueves 30 de marzo de 2023, declaró que habrá más información en una conferencia con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana esta tarde. Rechazó que el titular del INM, Francisco Garduño, deje el cargo.

Caen dos helicópteros BlackHawk en Kentucky, EU; deja nueve militares muertos

Mientras realizaban ejercicios militares, dos helicópteros BlackHawk chocaron y cayeron en el condado de Trigg, Kentucky, en Estados Unidos. El incidente ocurrió durante la noche de ayer miércoles, cerca de las 22:00 horas. El saldo es de nueve militares muertos y las razones de lo sucedido ya son investigadas por las autoridades.

Ni tan Bad guy: Billie Eilish repondrá hoy 30 de marzo de 2023 concierto en la CDMX

La cantante estadounidense Billie Eilish repondrá esta tarde su concierto en el Foro Sol, el cual fue cancelado la noche de ayer debido a la tormenta que cayó en la capital. La artista salió ayer al escenario para disculparse y aclaró que la suspensión del espectáculo fue debido a razones de seguridad.