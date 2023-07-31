Últimas noticias de hoy: Detienen a líder de “Los Zetas” en Europa

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy lunes 31 de julio de 2023, para que estés al tanto de lo sucedido en México y el mundo. Lo más relevante del inicio de semana comienza en España, donde la policía de dicha nación detuvo a Zaid “N”, identificado como presunto líder del cártel de “Los Zetas” en Europa.

Mientras que de vuelta en México, un grupo de sujetos conocidos como "motonetos" y hombres armados tuvieron una riña en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, lo que detonó alertas en la población. Además, en Sinaloa, habitantes detectaron bloqueos de carreteras con autos incendiados durante ayer domingo.

Cae en España Said “N”, líder de “Los Zetas” en Europa

La Policía Nacional de España informó que detuvo a Said “N”, identificado como representarte del grupo delictivo mexicano de “Los Zetas” en Europa. En la detención, realizada en Madrid, las autoridades aprehendieron a otras cuatro personas y realizaron el aseguramiento de 400 kilogramos de cocaína, 220 mil euros en efectivo, dos vehículos, 10 teléfonos y documentos de interés.

"¡Sangre de Cristo...!” Riña con “motonetos” alarma en San Cristóbal de las Casas

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, sujetos conocidos como “motonetos” y un grupo armado tuvieron un enfrentamiento con palos y piedras, e incluso los vecinos escucharon detonaciones de armas de fuego durante la mañana de ayer domingo. El incidente dejó dos lesionados y 17 detenidos. Elementos de las Policías Municipal, Estatal y del Ejército acudieron para restablecer el orden.

#Chiapas | “Los #Motonetos” siguen causando estragos.



Pero, ¿quiénes son este grupo de #delincuentes que tienen el control absoluto de Los Altos y están reclutando a la gente de las comunidades indígenas?



Los detalles con @_otomartinez y @vaitiaremateos en @HechosAM. pic.twitter.com/M3rvYVVQpM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 31, 2023

Bloqueos y quema de autos en Sinaloa de Leyva el fin de semana

A través de redes sociales, usuarios compartieron videos de automóviles quemados en carreteras como Sinaloa de Leyva a Bacubirito en el poblado de San José de las Delicias, Sinaloa. Vecinos confirmaron a Fuerza Informativa Azteca que las imágenes son de ayer domingo 30 de julio. Las autoridades señalaron que no han encontrado hechos de violencia, aunque no confirmaron ni negaron la veracidad de los videos.

Joven muere baleado durante una riña, en feria de Azcapotzalco

Un joven de 25 años murió al ser baleado derivado de una riña en una feria local, en la colonia Santiago Ahuizotla, de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

“El que nada debe, nada teme": Xóchitl Gálvez se presenta ante la FGR tras acusaciones de AMLO

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz se presentó este lunes 31 de julio ante la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir que le muestren las carpetas de investigación en su contra y le aclaren los delitos por los que fue acusada por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Aseguró que las autoridades no encontrarán delito alguno contra ella.

Oklahoma refuerza frontera de Texas con México; aumenta el número de militares

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, informó que envió 50 miembros de la Guardia Nacional para reforzar la frontera de Texas con México y así frenar la llegada de migrantes. Aún son desconocidos los detalles sobre si el personal estará armado y facultado para realizar arrestos.

Dan nueva prórroga a la SEP para explicar elaboración de libros de texto

La Secretaría de Educación Pública (SEP) contará con otras 24 horas para informar a una jueza federal sobre los mecanismos que ha implementado para la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos de educación primaria. El acuerdo especifica que la dependencia ha sido omisa para presentar la metodología para elaborar los nuevos libros para los alumnos de educación básica.