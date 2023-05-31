Últimas noticias de hoy: Layda Sansores debe ofrecer disculpa pública por violencia política de género

Este miércoles 31 de mayo de 2023, Fuerza informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy ocurridas en México y el mundo. Lo más relevante del acontecer comienza en nuestro país, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, cometió violencia política de género.

Mientras que en Nuevo León, un par de sujetos encapuchados cometieron un robo en el municipio de Allende, donde el botín fueron tres millones de pesos. Además, en Jalisco, las autoridades buscan a Sandra Analí Ramírez, quien desapareció el pasado 29 de mayo en Zapopan.

Más allá de las fronteras, la primera ministra de Dinamarca leyó un discurso en público que escribió con ayuda de la plataforma de Inteligencia Artificial ChatGPT.

TEPJF pide a Layda Sansores disculparse con diputadas del PRI

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reiteró que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, cometió violencia política de género contra un grupo de diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su programa “Martes del jaguar” de julio de 2022 y le ordenó ofrecer una disculpa pública. Sansores San Román infirió en su emisión que algunas legisladoras habrían obtenido sus candidaturas a cambio de favores sexuales con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

En 14 segundos, encapuchados cometen robo millonario en Nuevo León

Una cámara de seguridad captó el momento cuando dos hombres encapuchados descienden de una camioneta blanca y se van contra los tripulantes de un automóvil en color blanco, tras lo cual se apoderan de una bolsa de una mujer, la cual contiene presuntamente tres millones de pesos. El hurto ocurrió en el municipio de Allende y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya inició la investigación.

#NuevoLeón | ¡𝗥𝗢𝗕𝗢 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗘𝗡 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗡𝗗𝗢𝗦! 💸



Dos hombres encapuchados cometieron, en segundos, un robo millonario en Allende.



La Fiscalía ya investiga los hechos.https://t.co/iMy2KXDVKZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 31, 2023

Buscan a Sandra Analí Ramírez de 33 años en Zapopan

Sandra Analí Ramírez Hernández desapareció el pasado 29 de mayo de 2023 en la colonia Santa María del Pueblito, en el municipio de Zapopan, Jalisco. La mujer de 33 años se dirigía a su trabajo. Vestía un pantalón de mezclilla, blusa negra, camisa de mezclilla y tenis negros con blanco.

#DóndeEstá | Sandra Analí Ramírez desapareció cuando se dirigía a su trabajo, en #Zapopan.



Vestía un pantalón de mezclilla y blusa negra con tenis negros.



¿Tienes información que ayude a dar con su paradero? ¡Comunícate con las #autoridades!https://t.co/jZmAR29ft9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 31, 2023

“Fascinante y aterrador”: Primera Ministra de Dinamarca emite discurso escrito con ayuda de ChatGPT

La Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pronunció un discurso que había sido escrito en parte por la plataforma de Inteligencia Artificial ChatGPT, el cual emitió ante el Parlamento de dicha nación. Cabe recordar que algunos expertos e incluso el director que desarrolló dicha plataforma firmaron una carta en la cual expresan su preocupación por la “extinción” a la que puede llevar el uso de la Inteligencia Artificial.

En Costa Rica presentan iniciativa de ley elaborada por inteligencia artificial

El poder legislativo de Costa Rica sorprendió esta semana con el anuncio de un proyecto de ley que será presentado ante el Congreso, pero que destaca por haber sido elaborado, en su totalidad, por la herramienta ChatGPT. La pieza de legislación tiene le objetivo, irónicamente, de regular este tipo de herramienta en el país centroamericano.

Regidora de San Luis Potosí festeja cumpleaños de su hijo con ‘narcofiesta’

Irma Patricia Cuevas Ovalle, regidora de la comunidad de Soledad de Graciano Sánchez, en estado de San Luis Potosí, organizó una fiesta de cumpleaños para su hijo, en la cual hubo armas falsas, sombreros y billetes de juguete. Ante las imágenes compartidas en redes sociales, la funcionaria terminó por ofrecer disculpas.

#SLP | Borró las #fotos y ofreció disculpas 🤦🏼‍♀️



¡Al puro estilo buchón! Con armas falsas, sombreros y dinero fue como festejó Irma Cuevas, regidora de Soledad de Graciano el cumpleaños de su hijo.



Desató las críticas por la temática de ‘#narcofiesta’.https://t.co/ZstNC3gkKb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 31, 2023

Balacera en secundaria del Edomex; alumno dispara contra conserje

Un menor de edad de la escuela Secundaria número 80 Cuauhtémoc en la colonia La Magdalena Acaquilpan, municipio Los Reyes en el Estado de México (Edomex) ingresó al plantel con un arma de fuego. Alrededor del mediodía de este miércoles 31 de mayo de 2023, el alumno disparó al aire. Al ser descubierto, el menor intentó escapar, pero el conserje de la escuela resultó lesionado con un impacto en un hombro.

