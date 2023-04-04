Últimas noticias: AMLO pide cooperación a China contra el fentanilo

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy martes 4 de abril de 2023 sucedidas en México y el mundo. Lo más relevante comienza en nuestro país, donde el presidente AMLO envió una carta a su homólogo de China, Xi Jinping, para solicitarle cooperación en el combate al fentanilo.

Además, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo, Karam, volvió al Reclusorio Norte, luego de estar internado en el Instituto Nacional de Cardiología. Mientras que en Europa, hoy quedó formalizado el ingreso de Finlandia a la OTAN.



Jill Biden confirma asistencia a la coronación de Carlos III

El presidente de Estados Unidos Joe Biden comunicó al rey Carlos III de Inglaterra, que Jill Biden, su esposa será quien asista a la ceremonia de coronación.



Murió Andrés García a los 81 años; el actor del cine mexicano tenía cirrosis

El actor y productor Andrés García murió a los 81 años, luego de sufrir complicaciones en su salud, por la cirrosis que le diagnosticaron hace un tiempo.

🔴#ÚLTIMAHORA | Ha fallecido el actor Andrés García a los 81 años de edad, después de varios problemas de salud.#QEPD pic.twitter.com/Iy18By7jmT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 4, 2023

AMLO envía carta a Xi Jinping, presidente de China, para combatir crisis de fentanilo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), compartió una carta enviada a su homólogo chino, Xi Jinping, en la cual le solicita su cooperación para frenar el tráfico de fentanilo. En su conferencia matutina de hoy 4 de abril de 2023, el mandatario expuso que se trata de un asunto humanitario. Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, rechazó los señalamientos de algunas autoridades de EU sobre que el gobierno mexicano no realiza acciones para combatir el tráfico de este opioide.

#EnLaMañanera | En carta, el presidente @lopezobrador_ pidió al presidente de #China , Xi Jinping apoyo para evitar tráfico de #fentanilo desde su país pic.twitter.com/Ol2C6Qkxqf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 4, 2023

Murillo Karam regresa al Reclusorio; le dan el alta en Cardiología

Jesús Murillo Karam volvió al Reclusorio Norte, después de que el domingo 2 de abril ingresó al Instituto Nacional de Cardiología. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que el exprocurador General de la República recibió el alta médica, tras estar en observación por poco más de 24 horas. El antiguo funcionario es acusado por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia relativos al caso Ayotzinapa.

El exprocurador general de la República, Jesús #MurilloKaram, fue dado de alta en el Instituto Nacional de Cardiología y fue trasladado de nueva cuenta al #Reclusorio Preventivo Varonil Norte, informó la @SSC_CDMX. pic.twitter.com/UKVjkn6Wvf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 4, 2023

Finlandia se convierte en miembro de la OTAN motivada por la invasión rusa a Ucrania

Este martes 4 de abril de 2023, Finlandia ingresó formalmente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El ministro de Asuntos Exteriores finlandés, Pekka Haavisto, entregó un documento oficial el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con lo cual quedó completado el proceso de adhesión.

