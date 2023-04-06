Últimas noticias de hoy: Papa Francisco encabeza misa de Jueves Santo, tras su hospitalización

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy jueves 6 de abril de 2023. La información comienza en el Vaticano, donde el Papa Francisco encabezó la misa de Jueves Santo en la Basílica de San Pedro.

Mientras que el gobierno de China respondió a la carta enviada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en la cual le pide ayuda para detener el tráfico de fentanilo. Además, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi está internado en terapia intensiva en un hospital, debido a la leucemia y una infección pulmonar que padece.

Visiblemente recuperado, Papa Francisco dirige misa de Jueves Santo en la Basílica de San Pedro

El Papa Francisco encabezó la misa de Jueves Santo en la Basílica de San Pedro, después que la semana pasada debió ingresar a un hospital para ser tratado por una bronquitis. El Sumo Pontífice brindó una misa de casi dos horas de duración en este día y salvo una tos ocasional, el líder de la Iglesia Católica emitió una voz clara y fuerte.

“No hay tráfico de fentanilo”: China responde a carta de AMLO

La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, aseveró que no existe tráfico de fentanilo hacia México, en relación a la carta que el presidente mexicano AMLO envió a Xi Jinping, su homólogo del gigante asiático. Destacó que existe buena comunicación entre ambas naciones.

Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano, tiene leucemia y una infección pulmonar

#IMPORTANTE | Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano, tiene #leucemia y una infección pulmonar. pic.twitter.com/xfk9u44PHV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 6, 2023

El político italiano Silvio Berlusconi está en el área de terapia intensiva del hospital San Raffaele de Milán, Italia, debido a que desde el 5 de abril presentó problemas respiratorios. Sus médicos le diagnosticaron leucemia.

