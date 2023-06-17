Carlos III celebró su primer cumpleaños como Rey: últimas noticias de hoy en México y el mundo

Carlos III, arropado por la Familia Real Británica, preside su primer desfile oficial como Rey; entérate de esta y las últimas noticias en Fuerza Informativa Azteca (FIA) hoy sábado 17 de junio de 2023:



Carlos III celebra su primer “Trooping the Colour”

En la celebración oficial de su cumpleaños el monarca encabezó su primer desfile en Londres, en donde participaron más de mil 400 soldados, 200 caballos y 400 músicos.

Volcán Popocatépetl registra explosión durante la madrugada del sábado

La madrugada de este sábado 17 de junio, “Don Goyo” registró una explosión moderada en punto de las 03:37 horas. El estallido estuvo acompañado por la expulsión de fragmentos.

Explosión del volcán Popocatépetl|CENAPRED

Jalisco festeja 100 años de su fundación

Este sábado 17 de junio, Jalisco cumple dos siglos de historia oficial en México, como estado Libre y Soberano; celebra con una ceremonia realizada en la Plaza de la Liberación, así como distintos eventos.

Clase Masiva de Box 2023 en CDMX recibe a 30 mil asistentes

El Zócalo de la Ciudad de México fue sede de Clase Masiva de Box 2023. La plaza capitalina contó con la presencia de más de 30 mil personas, quienes fueron liderados campeones de la talla de Julio César Chávez y Erika ‘Dinamita’ Cruz.

Ciclón “Adrián” incrementa su potencial de formación

El ciclón tropical “Adrián” podría generarse en los próximos 7 días frente a las costas de Guerrero y Michoacán en el Océano Pacífico, según dijo Conagua.



Volcán Kilauea continúa su intensa actividad

La actividad del volcán Kilauea, en Hawai, ha regresado con fuerza después de descansar un par de meses y es que luego de entrar en erupción el pasado miércoles 7 de junio, el cráter sigue con fuertes estallidos que generan ríos de lava.

AVISO 🌋

Continúa la erupción del volcán #Kilauea en #Hawaii EEUU 🇺🇸

El piso del cráter Halema’uma’u se ha elevado 6 m del 7 al 14 de junio. Así amanece hoy, junio 17, muy activo.

Vía @volcaholic1

Transmisión en vivo 👇🏼https://t.co/jav0V3UfS1 … pic.twitter.com/AevwkkDRaZ — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) June 17, 2023

Vladímir Putin rechaza acuerdo de paz con Ucrania

El presidente de Rusia, entregó una lista de razones por las que no aceptaba la propuesta de paz que crearon los líderes africanos, en un intento por mediar el conflicto con Ucrania.