Presupuesto 2023, últimas noticias de México hoy 08 de noviembre 2022

Mantente informado con las últimas noticias de este martes 08 de noviembre de 2022; entre estas destacan: fiscal de Morelos habla sobre caso Ariadna Fernanda y soldados rusos se rinden ante tropas ucranianas.

Últimas noticias de México y el mundo para comenzar este martes



Policías resguardan Cámara de Diputados por discusión de Presupuesto 2023

Con el fin de garantizar el acceso a los legisladores en la discusión del presupuesto del gobierno federal para 2023, policías resguardan Cámara de Diputados, pues se prevé la llegada de manifestaciones.



Se prevén cerca de 20 manifestaciones en la Ciudad de México

En la capital del país se esperan alrededor de 20 manifestaciones, algunas zonas afectadas son las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Tlalpan.



Soldados de Rusia se rinden ante ejército de Ucrania

21 soldados de Rusia se rindieron voluntariamente ante una brigada del ejército de Ucrania, esto ocurrió en la ciudad de Svatove, en la región de Lugansk. Entre los ocupantes se encuentran principalmente residentes de Moscú.



Hombre engaña a menor por redes, prometió librarla de un falso "embrujo"

Jaun Alberto "G" enganchó a una menor de edad a quien hizo creer que se encontraba bajo un "embrujo" y prometió curarla de "ese mal" para obligarla a mantener relaciones íntimas en repetidas ocasiones.