SCT y hermano del “Marro”, últimas noticias de México hoy 09 de noviembre 2022

Mantente informado con las últimas noticias de este miércoles 09 de noviembre de 2022; entre estas destacan Jorge Nuño quedará al frente de SCT y tras detención del hermano del "Marro" queman vehículos.



AMLO designa a Jorge Nuño como nuevo titular de la STC

El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que Jorge Arganis, quien fuera titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dejará de forma definitiva la dependencia, pues ahora será asesor de Presidencia.



Tras la detención del hermano del "Marro", queman al menos ocho vehículos

Momentos de terror se vivieron los primeros minutos de este miércoles cuando en diversos municipios del estado de Guanajuato se registraron incendios en vehículos; sin embargo, no se reportan personas fallecidas.



Alerta por frente frío número ocho

La llegada del frente frío número ocho provoca un descenso de temperatura en diversos sitios del país, en algunas zonas se pronostican heladas para este miércoles. Combinado con un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y sureste del país provocará lluvias y chubascos.



Despido masivo en Meta

La empresa matriz de Facebook hizo un despido masivo de alrededor de 11 mil empleados ya que tuvo menos ingresos de lo esperado. El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, explicó que el aumento de la competencia y la pérdida de señales publicitarias fueron factor importante para esta baja.



Florida declara estado de emergencia por tormenta "Nicole"

El estado de Florida en Estados Unidos declaró estado de emergencia ante el avance de la tormenta tropical "Nicole" puesto que esta se está intensificando y se prevé que podría impactar al país como huracán categoría 1.



Tigres se despide del Piojo Herrera

La directiva del equipo de Tigres tomó la decisión de que Miguel "El Piojo" Herrera dejara de ser el director técnico del equipo. Esto fue anunciado a través de un comunicado en sus redes sociales.



Mujeres y latinos hacen historia en elecciones intermedias de EU 2022

Elecciones intermedias dejan resultados históricos como la primera gobernadora lesbiana en Massachusetts, un gobernador afroamericano y latinos en el congreso.



Diputados cierran primer día de discusión de reservas del Presupuesto 2023

Después de 10 horas de debate y en medio de maldiciones entre el PT y el PAN, concluyó el primer día de discusión de reservas del presupuesto 2023.