Salario mínimo, últimas noticias de México hoy 1 de diciembre 2022

Comienza este jueves 1 de diciembre con las últimas noticias de México y el mundo, entre estas destacan; AMLO anunció un aumento del salario mínimo para 2023 y se registraron al menos seis cartas bombas en embajada de España.



Aumento en salario mínimo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sector empresarial y obrero acordaron un aumento del 20% al salario mínimo para 2023, por lo que pasará de 172 pesos diarios a 207 pesos. El presidente declaró este día como histórico.

Reciben seis cartas bomba en España

Tras recibir una carta bomba el pasado miércoles 30 de noviembre en la embajada de Ucrania en España, este jueves se recibieron otras seis en edificios públicos y diplomáticos, una de ellas era dirigida al presidente.



Un detenido en operativo antidrogas en alcaldía GAM

Un detenido dejó un operativo antidrogas esta madrugada en la colonia Compositores Mexicanos en la alcaldía Gustavo A. Madero. El operativo ocurrió a las 2 de la mañana de este jueves 1 de diciembre.



Detienen a director responsable de obra del Colegio Rébsamen

Francisco Arturo, Director Responsable de Obra (DRO) del Colegio Rébsamen fue detenido. En el colegio murieron 26 personas, entre ellas 19 niños, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México (CDMX).

Fue detenido Francisco Arturo, Director Responsable de Obra (DRO) del #ColegioRébsamen, donde murieron 26 personas, entre ellas 19 niños, tras el #sismo del 19 de septiembre de 2017 en la #CDMX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 1, 2022

Murió actor Alonso Echánove

La Secretaría de Cultura dio a conocer que el actor Alonso Echánove murió este 1 de diciembre de 2022 a los 68 años de edad, destacó por su participación en diversas obras de teatro; así como proyectos de televisión y cine.



Activan alerta amarilla por frío para CDMX

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados celsius durante el amanecer de este viernes 2 de dicembre del 2022, por lo que la Ciudad de México (CDMX) activó la alerta amarilla por frío en seis alcaldías.



Más de 200 Intoxicados durante boda celebrada en Monterrey

Más de 200 asistentes de una boda en Monterrey, Nuevo León, resultaron intoxicados, algunos continúan hospitalizados, ya se investigan las causas.



Habrá Luna llena y lluvias de estrellas entre los eventos astrónomicos de diciembre

Grandes eventos astronómicos tendrá diciembre 2022, los más destacados son cinco lluvias de estrellas, la Luna llena de hielo y conjunciones planetarias.



Arranca operativo de fin de año "Conduce sin alcohol"

Con el objetivo de salvar vidas, este jueves arrancó el operativo de fin de año "Conduce Sin Alcohol" para prevenir accidentes de tránsito en calles de la CDMX por las fiestas decembrinas.