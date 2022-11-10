Lidia Gabriela, últimas noticias de México hoy 10 de noviembre 2022

Mantente informado con las últimas noticias de este jueves 10 de noviembre de 2022; entre estas destacan la captura de Fernando "N", implicado en caso de feminicidio de Lidia Gabriela y ataque armado en bar de Guanajuato deja al menos 9 muertos.



Caso Lidia Gabriela

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la detención de Fernando "N", el chofer del taxi donde viajaba Lidia Gabriela. La joven se arrojó cuando estaba en movimiento ya que el presunto culpable no la dejó bajar, dando como resultado que muriera al instante.



Ataque armado en Guanajuato deja al menos 9 muertos

Nueve personas fueron asesinadas y dos más resultaron heridas tras un ataque armado en contra de otro bar en Guanajuato, ocurrió en el municipio de Apaseo el Alto, en el bar "Lexus".



Caso cantante Jasmín Adriana

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja informó que el presunto feminicida de la cantante Jazmín Adriana Zaráte Aquina fue detenido. El cuerpo de la joven fue encontrado el pasado 7 de noviembre en San Lorenzo Cacaotepec en Oaxaca.



Baja inflación de EU

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó que la inflación anual del país se ubicó en 7.7% en octubre, cifra menor que la registrada en el mes de septiembre, lo que indica una cuarta baja consecutiva.