Comienza tu día con las últimas noticias de México y el mundo para este 15 de diciembre de 2022. Entre estas se encuentran; "Plan B" de Reforma Electoral de AMLO fue aprobado y el nuevo gobernador sustituto de Puebla tomó protesta.



Plan B de AMLO fue aprobado

Luego de 18 horas de debate desde que inició la sesión, el Pleno del Senado aprobó en lo general y particular el “Plan B” de la Reforma Electoral, enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con modificaciones de cómo se recibió de la Cámara de Diputados.



Sergio Céspedes rinde protesta como gobernador sustituto de Puebla

Sergio Salomón Céspedes Peregrina es ahora el gobernador sustituto en el estado de Puebla, el mandatario rindió protesta la madrugada del jueves en punto de las 2:10 en sesión ordinaria en el Congreso del Estado, esto luego del fallecimiento del ahora ex gobernador Miguel Barbosa, el pasado 13 de diciembre.



Hombre ebrio cae en vías del Metro CDMX

Un hombre en aparente estado de ebriedad, perdió el equilibrio y cayó a las vías del Metro CDMX en la estación Deportivo 18 de marzo de la Línea 6.

El Sistema de Transporte Colectivo cortó la energía eléctrica durante algunos momentos para que el usuario no fuera a electrocutarse y que pudiera salir del carril con seguridad.



Banxico aumenta tasa de interés en 50 puntos

El Banco de México (Banxico) informó el incremento de la tasa de interés en 0.50 puntos básicos, pasando del 10.00% al 10.50%, siendo su aumento menos agresivo, y siguiendo los pasos de la Reserva Federal (Fed) y otros Bancos Centrales.



Jueza niega amparo a Karime Macías por extradición

Una jueza federal negó amparar a Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte y quien buscaba que el Gobierno de México cesara en su intención de requerir al Reino Unido su extradición por un supuesto daño patrimonial de 112 millones de pesos.



Ken Salazar celebra 200 años de relación México-EU en Baja California Sur

En Baja California Sur el embajador de EU, en México, Ken Salazar, informó que celebraron los 200 años de relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos con 220 megawatts en energías limpias.



Después de 7 días, suben a 25 las muertes por meningitis en Durango

Autoridades de la Secretaría de Salud de Durango reportaron dos fallecimientos más por meningitis, en total son 25 muertes y 73 casos confirmados.



Juez dicta 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo

Un juez ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente de Perú, Pedro Castillo, mientras lo investigan por el delito de rebelión y conspiración.