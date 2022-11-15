Reforma Electoral, últimas noticias de México hoy 15 de noviembre 2022

Mantente informado con las últimas noticias de este martes 15 de noviembre de 2022; entre estas destacan el "plan B" que tiene AMLO para que se apruebe la Reforma Electoral y se registra un ataque ruso en Kiev, capital de Ucrania.



"Plan b" de AMLO para aprobación de Reforma Electoral

El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador planea enviar una ley como “plan B” en caso de que en la Cámara de Diputados y Senadores no se avale la Reforma Electoral, que es de carácter constitucional.



Ataque ruso en Kiev y otras ciudades de Ucrania

Este martes se registró un ataque ruso en la capital de Ucrania, donde el bombardeo de misiles dañó al menos tres edificios residenciales. Bomberos, médicos y rescatistas se movieron al lugar para atender los daños.



Se restablece abastecimiento de agua en alcaldías de CDMX

Esta mañana la Comisión Nacional del Agua (Conagua), anunció que se restableció el funcionamiento de la Planta de Bombeo No. 5 del Sistema Cutzamala. De tal manera que las zonas afectadas de CDMX y del Estado de México volverán a tener el abastecimiento de agua habitual.



Gobierno de CDMX recupera Jardín de la Plaza del Estudiante

La madrugada de este martes se realizó un operativo para recuperar el espacio público del Jardín de la Plaza del Estudiante. Se recuperaron 600 m2 al desmantelar 27 bodegas, así como laberintos y recovecos donde presuntamente se escondían y secuestraban personas.



Jorge Nuño toma posesión de la SICT

Adán Augusto, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio posesión a Jorge Nuño Lara como nuevo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en sustitución de Jorge Arganis.



Grupo Firme dará show en medio tiempo de la NFL México

Como parte del encuentro entre San Francisco y Arizona, Grupo Firme se encargará de dar el show de medio tiempo en el partido de la NFL que se disputará en el Estadio Azteca el próximo 21 de noviembre.