Marcha de AMLO, últimas noticias de México hoy 16 de noviembre 2022

Mantente informado con las últimas noticias de este miércoles 16 de noviembre de 2022; entre estas destacan AMLO convoca a marcha desde el Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX y Marcelo Ebrard expresa su preocupación por los bombardeos en Ucrania por parte de Rusia.



AMLO convoca a marcha

El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, anunció durante su conferencia matutina que encabezará una marcha el próximo domingo 27 de noviembre, el cual saldrá del Ángel de la Independencia y llegará al Zócalo capitalino.



Marcelo Ebrard expresa su preocupación por bombardeos

Ante los líderes de las mayores economías del mundo reunidos en la cumbre del G20, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, advirtió sobre el llamado imperativo de México al cese de la guerra y la preocupación por los recientes bombardeos a la población civil en Ucrania.



Despega misión Artemis 1 de la NASA

El cohete SLS de la NASA despegó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos, para enviar la nave Orión hacia la luna en la primera misión del programa Artemis.



Policías retiran más de mil puestos en mercado Azcapotzalco

Más de 300 policías realizaron un operativo para retirar más de mil puestos ambulantes en los alrededores del mercado Azcapotzalco. La diligencia duró más de 4 horas y hubo algunos conatos de riña; aunque al final se recuperó la vialidad sin que se reportaran incidentes mayores.



Misil lanzado a Polonia no fue de Rusia

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg descartó que el misil que cayó en Polonia, el pasado martes 15 de noviembre, haya sido un ataque deliberado. El análisis preliminar sugiere que el incidente probablemente fue causado por un misil de defensa aérea por parte de Ucrania.