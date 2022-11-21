Terremoto y frente frío, últimas noticias de México hoy 21 de noviembre 2022

Mantente informado con las últimas noticias de este miércoles 16 de noviembre de 2022; entre estas destacan el terremoto en Indonesia de magnitud 5.6 que dejó como saldo 56 muertos y al menos 700 heridos, también el frente frío número 10 que azota el país.



Terremoto en Indonesia

Este lunes se registró un terremoto de magnitud 5.6 en la principal isla de Indonesia, el cual dejó al menos 56 muertos y 700 heridos, la mayoría en la ciudad de Cianjut. El terremoto provocó deslizamientos de tierra y derrumbe de edificios.



Frente frío número 10

De acuerdo con el Servicio Meterológico Nacional (SMN), el frente frío número 10 se extenderá con características de estacionario en algunas zonas del país, mientras que en otras regiones impactará un evento “Norte” y un canal de baja presión, lo que provocará que el clima en México esté protagonizado por lluvias este lunes 21 de noviembre.



AMLO rechaza que en marcha del domingo vayan acarreados

El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador volvió a negar que marcha del próximo domingo 27 de noviembre sea para defender la Reforma Electoral y negó que acudan acarreados, pues será una fiesta para festejar sus años de mandato.



Detienen a familiares de exgobernador de Puebla por narcomenudeo

El titular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, dio a conocer la detención de José Hugo Marín Torres, ex director del extinto SOSAPATZ y hermano del ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, acusados por el delito de narcomenudeo.



Nave Orion sobrevuela la Luna

Durante su primera misión del programa Artemis 1, la nave espacial Orión de la NASA se ha acercado a unos 120 kilómetros de la Luna y sobrevuela “cerca” de la llamada Base Tranquilidad, el lugar de alunizaje del Apolo 11.



Una avioneta cayó en Medellín

Una avioneta se estrelló contra el sector de Belen Rosales del barrio Medellín en Colombia la mañana de este lunes 21 de noviembre, el saldo fue de ocho muertos. Daniel Quintero Calle, alcalde de la ciudad, especificó que el accidente se trató de una aeronave Piper Bimotor que cubría la ruta Medellín al municipio de Pizarro en el departamento de El Chocó.