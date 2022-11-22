Alianza del Pacífico, últimas noticias de México hoy 22 de noviembre 2022

Mantente informado con las últimas noticias de este martes 22 de noviembre de 2022; entre estas destacan AMLO analiza reunión en Perú tras suspensión de Alianza del Pacífico y Argentina pierde contra Arabia Saudita en su primer partido del Mundial de Qatar 2022.



Alianza del Pacífico

En su conferencia mañanera, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, informó que se suspendió la XVII cumbre de la Alianza del Pacífico debido a la ausencia de Pedro Castillo, presidente de Perú.



Argentina pierde contra Arabia Saudita

Arabia Saudita logró obtener la victoria frente a Argentina con un 2 a 1, el único gol de Argentina fue el de Lionel Messi. Este fue el primer partido de ambas selecciones en el Mundial de Qatar 2022.



Cae primera nevada en México

La noche de este lunes 21 de noviembre cayó la primera nevada de la temporada en el Cerro del Potosí ubicado en el municipio de Galeana en Nuevo León.



México y Polonia empatan

Este martes en punto de las 10:00 horas, México se enfrentó a Polonia en su partido debut en el Mundial de Qatar 2022; sin embargo, el marcador quedó en 0. Guillermo Ochoa fue el héroe del partido, pues atajó el penal de Lewandowski al minuto 55.



Aumentan a 268 muertos por sismo en Indonesia

Tras el sismo ocurrido el pasado lunes 21 de noviembre, ascendió la cifra a 286 muertos a causa del siniestro de 5.6. Autoridades destaron que la mayoría de las víctimas son niños puesto que el terremoto inició cuando se encontraban en la escuela.

