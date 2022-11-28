Volcán en erupción, últimas noticias de México hoy 28 de noviembre 2022

Comienza este lunes 28 de noviembre con las últimas noticias de México y el mundo; entre las que destacan la actividad del volcán más grande del mundo Mauna Loa y accidente en la carretera México-Puebla deja al menos 39 heridos.



Volcán más grande del mundo entra en erupción

El volcán más grande del mundo, el Mauna Loa, en la isla de Hawái, ha entrado la madrugada de este lunes en erupción tras 38 años dormido, dijo el servicio de actividad volcánica del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).



Autobús de pasajeros choca con tráiler

Un autobús de pasajeros que se dirigía a la Ciudad de México, se impactó contra un tráiler en el kilómetro 56 de la autopista México-Puebla, a la altura de la comunidad de Llano Grande en Ixtapaluca, Estado de México. El saldo fue de al menos 39 personas lesionadas.



Incendio en departamento del Centro Histórico

La caída de una veladora en un altar de la Santa Muerte provocó un incendio en un departamento del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde la policía al ingresar encontró tres pacas de marihuana, por lo que detuvo al inquilino.



Detención del "Negro 35", jefe de plaza del Cártel de Noroeste

El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la detención del "Negro 35", presunto jefe de plaza del Cártel de Noroeste en Nuevo Laredo, Tamaulipas, esto después de que se reportaron balaceras durante las primeras horas de este lunes 28 de noviembre.



Cae célula de Unión Tepito

Se cumplimentaron nueve órdenes de aprehensión en contra de una célula de la Unión Tepito dedicada a la extorsión, narcomenudeo y que reclutaba sicarios en la Ciudad de México para enviarlos a Playa del Carmen y Cancún, Quintana Roo, así lo dio a conocer el titular de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch.



Vuelca camión que transportaba cerdos en Edomex

En la mañana de este lunes, un tráiler que transportaba cerdos volcó en la entrada de la autopista Peñón-Texcoco, el conductor de la unidad resultó con lesiones menores. El camión fue resguardado por elementos de seguridad.