Reforma Electoral, últimas noticias de México hoy 29 de noviembre 2022

Comienza este martes 29 de noviembre con las últimas noticias de México y el mundo, entre estas destacan; discusión de Reforma Electoral es pospuesta y la nave espacial Orión hace historia.



Diputados posponen para diciembre la discusión de la Reforma Electoral

Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, informó que se acordó con los partidos que conforman la Coalición Juntos Hacemos Historia, que el dictamen de la Reforma Electoral se discuta el 6 de diciembre. La discusión del dictamen estaba acordada para discutirse este martes 29 de noviembre.



Nave espacial Orión hace historia

La misión no tripulada de la NASA denominada Artemis 1 hizo historia, ya que la nave espacial Orión alcanzó la máxima distancia lograda por nave alguna desde la Tierra con 434,522 kilómetros.



Perrita rescatista Laika muere por complicaciones de salud

Laika, la perrita rescatista del escuadrón de binomios caninos de la policía de Escobedo, que participó en el rescate de personas desaparecidas en el sismo de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, murió la mañana del pasado lunes.



Se reporta saldo blanco por incendio en Holbox

Autoridades de Quintana Roo afirmaron un saldo blanco tras el incendio registrado por la tarde del pasado lunes 28 de noviembre en hoteles de Holbox, donde al menos 60 habitaciones resultaron afectadas.



Congreso de CDMX aprueba reconocimiento de violencia vicaria

Con 44 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma por la que se reconoce la violencia vicaria en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.



Murió Andrés Balanta, futbolista colombiano en pleno entrenamiento

Durante la tarde de este martes, se confirmó la muerte del mediocampista de 22 años, Andrés Balanta, luego de que se desvaneciera repentinamente sobre el campo de entrenamiento. El fubolista se desplomó sobre una de las canchas y no pudo ser reanimado por las unidades médicas del club.

