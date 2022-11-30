Carta bomba, últimas noticias de México hoy 30 de noviembre 2022

Comienza este miércoles 30 de noviembre con las últimas noticias de México y el mundo, entre estas destacan; embajada de Ucrania en Madrid recibió una carta bomba y frente frío número 12 traerá heladas.



Carta bomba en embajada de Ucrania

En España, la policía Nacional confirmó que se registró una explosión en la Embajada de Ucrania en Madrid. La sede diplomática dijo que se debió a una carta bomba que llegó a su edificio, lo que provocó que al menos una persona resultara herida.



Frente frío número 12

El pronóstico del clima para este 30 de noviembre prevé la llegada del frente frío número 12, que interacción que generará condiciones para lluvias y heladas en diversas partes de México.



Rescatan a hombre que pasó dos días en pozo en Puebla

El hombre de 22 años fue rescatado de un pozo de 45 metros después de dos días de intenso trabajo por parte de los equipos de rescate. Esto ocurrió en la colonia San Pedro, sobre la calle Ignacio Comonfort en Puebla.



México queda eliminado de Mundial de Qatar 2022

A pesar de haber ganado el encuentro con Arabia Saudita con 2 a 1 goles, la selección mexicana no logró la combinación de puntos para clasificar a octavos de final en el Mundial de Qatar 2022.



Ejército capturó a 12 presuntos criminales en Zacatecas

El Ejército detuvo a 12 presuntos integrantes del crimen organizado que opera en Guadalupe, Zacatecas, al descubrir una casa de seguridad en la que se decomisó arsenal y otros objetos del delito, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



Hakeem Jeffries es el nuevo líder de Demócratas en la Cámara de Representantes

Hakeem Jeffries fue elegido por unanimidad líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cargo en el que comenzará a partir de enero, cuando sustituya a Nancy Pelosi.