Plan B de AMLO, últimas noticias de México este 6 de diciembre 2022

Estas son las últimas noticias de México y el mundo para este 6 de diciembre de 2022, entre estas destacan; plan B para aprobación de Reforma Electoral de AMLO llega a Cámara de Diputados y cierre de seis estaciones del Metro de Monterrey causa caos.



Plan B de Reforma Electoral llega a Cámara de Diputados

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que este martes enviará el plan B de la Reforma Electoral, ya que reconoció que no se conseguirán los votos para la Reforma Constitucional.



Cierran seis estaciones del Metro en Monterrey

El Metro de Monterrey, conocido transporte colectivo Metrorrey y la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana informaron del cierre indefinido de 6 estaciones de la Línea 2 de este medio de movilidad, debido a un daño estructural que debe ser reparado.



Colapsa techo de aula en Tamaulipas

En la escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec ubicada en la Colonia El Anhelo en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, se derrumbó el techo; sin embargo, todos los estudiantes como la maestra lograron salvarse de ser aplastados.



Explosión en Plaza de las Américas

Al menos dos personas resultaron heridas por quemaduras durante una explosión en un restaurante de la Plaza de las Américas en Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, ocurrida la mañana de este martes.



Sentencian a seis años de cárcel a Cristina Fernández

Un tribunal federal sentenció a seis años de cárcel a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, y la inhabilitó para ejercer cargos públicos tras encontrarla culpable de acusaciones de corrupción, por las que estuvo bajo investigación.



Incendio provoca desalojo en edificio de Jalisco

Un incendio se registró en el tercer piso de una torre de departamentos en Tonalá, Jalisco, bomberos desalojaron el edificio y solo una mujer de 54 años tuvo quemaduras de primer grado.