Crisis en Perú, últimas noticias de México este 8 de diciembre 2022

Estas son las últimas noticias de México y el mundo para este 8 de diciembre de 2022, entre estas destacan; crisis en Perú tras destitución de Pedro Castillo y la liberación de Brittney Griner.



Crisis en Perú

Pedro Castillo, presidente de Perú, intentó disolver el Congreso, pero los legisladores votaron y consiguieron el apoyo necesario para destituirlo. Ante esto, Dina Boluarte se convirtió en la primera mujer presidenta de Perú.



Liberación de Brittney Griner

La basquetbolista Brittney Griner fue liberada durante un intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos (EU), por el traficante de armas ruso Viktor Bout.



Baja inflación de México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento de 0.58% durante el mes de noviembre, ubicando la inflación anual de México en 7.80% en noviembre a tasa anual.



Comando ataca camión y secuestra a decenas de migrantes

Un camión repleto de migrantes venezolanos y colombianos que regresaban de trabajar fue atacado a balazos por un comando en Ciudad Juárez, Chihuahua, informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.



Irán realizó la primera ejecución por protestas

Irán realizó la primera ejecución, mediante ahorcamiento, a un hombre condenado por herir con un cuchillo a un guardia de seguridad y bloquear una calle en Teherán, ubicado como Mohsen Shekari. Se trató de la primera ejecución por las recientes protestas antigubernamentales.



Detienen a presunto feminicida de adulta mayor en CDMX

Carlos Iván “N” fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión por feminicidio en la colonia San Jerónimo Cuatro Vientos, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, ante el asesinato de una adulta mayor, perpetrado en el mes de noviembre, en una vivienda de Azcapotzalco.



Dictan siete días de prisión para Pedro Castillo

Un juez dictó siete días de prisión preventiva contra el expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien enfrenta acusaciones de “rebelión y conspiración”, delitos que están estipulados en los artículos 346 y 349 del código penal del país.



Caso del actor Pablo Lyle

En el juicio del actor mexicano Pablo Lyle por el delito de homicidio involuntario que se llevó a cabo este jueves 08 de diciembre, se determinó que se necesitará más tiempo para escuchar los argumentos de la defensa y de la Fiscalía antes de decidir la sentencia.