Corea del Norte lanza misil, últimas noticias de México y el mundo

Hoy sábado 18 de febrero el ejército surcoreano informó que Corea del Norte lanzó un misil balístico de largo alcance al mar de Japón, además siguen las labores de rescate por los terremotos en Turquía y Siria; entérate de esta y las últimas noticias de México y el mundo en Fuerza Informativa Azteca (FIA):



Lanzamiento de misil balístico de Corea del Norte

En vísperas de que Seúl y Estados Unidos (EU) inicien maniobras militares conjuntas, Corea del Norte lanza un misil balístico de largo alcance al mar de Japón; uno de los proyectiles más grandes del país de Asia Oriental.



Christian Atsu fue hallado muerto entre los escombros del terremoto en Turquía

¡Tragedia en el deporte! El futbolista ghanés, de 31 años, Christian Atsu, desaparecido en el terremoto de Turquía, fue hallado muerto entre los escombros de su edificio.



Terremoto en Turquía y Siria ya superó los 46 mil muertos

A casi 2 semanas del Terremoto magnitud 7.8 que azotó a Turquía y Siria el pasado lunes 6 de febrero, el número de muertos por el desastre se elevó a 46 mil personas; se espera que el número de víctimas se dispare, con unos 264 mil apartamentos destruidos en el país de Medio Oriente.



Comienza Ley Seca en Iztapalapa por temporada de Carnavales 2023

A partir de este sábado 18 de febrero comenzó la Ley Seca en Iztapalapa, la cual se extenderá hasta finales de marzo en ciertas colonias; consulta las fechas para que no te agarre por sorpresa.



Jimmy Carter, expresidente de EU, recibirá cuidados paliativos

Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos (EU) decidió recibir cuidados paliativos en lugar de someterse a una intervención médica adicional, para “pasar el tiempo que le queda en casa con su familia”.



Policías de la CDMX retiran plantón de marihuana en el Senado

Autoridades de la Ciudad de México retiraron el plantón a favor de la despenalización de la marihuana de la comuna 420 ubicados frente al Senado de la República con respeto a los Derechos Humanos.



AMLO firma decreto para nacionalizar el Litio y evitar su explotación

El decreto sobre nacionalización del Litio, declaran como zona de reserva 234 mil 855 hectáreas; ahora debe ser entregado a la Secretaría de Energía.