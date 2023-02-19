Polémica por globo China y EU, últimas noticias de México y el mundo

Estas son las últimas noticias para este 19 de febrero de 2023 en México y el mundo: China advierte a EU no agravar el incidente y polémica del globo que el ejército estadounidense derribó.

Polémica globo entre China y EU

Este domingo (19 de febrero de 2023), China advirtió a Washington que “asumirá todas las consecuencias” si intensifica la polémica acerca de un globo que el ejército de Estados Unidos (EU) derribó este mes.

Elecciones Tamaulipas

Este domingo 19 de febrero se llevan a cabo las elecciones extraordinarias en Tamaulipas para elegir al senador que cubrirá la vacante por el fallecimiento del senador suplente Faustino López. El INE instaló su consejo general para acompañar el proceso electoral.

Manifestación a fuera de casa de Sandra Cuevas

La mañana de este domingo 19 de febrero varios vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc realizan una manifestación afuera de la casa de la alcaldesa Sandra Cuevas. Sostienen que les quitaron bailes y actividades en la alameda de Santa Maria la Ribera porque a ella no le gusta el ruido.

Caso Ciro Gómez Leyva

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que un juez vinculó a proceso a un hombre identificado como Héctor Eduardo “N”, alias “El Barth”, por su presunta implicación en el atentado del periodista Ciro Gómez Leyva.

Premios BAFTA

Durante la ceremonia de los premios BAFTA 2023, el director mexicano, Guillermo del Toro, se llevó otro reconocimiento por su más reciente película, “Pinocho”, la cual ahora fue condecorada como mejor película animada por la crítica de Cine de la Academia Británica.

Incendios en Chile

En Chile, los incendios forestales siguen causando preocupación por el aumento que ocasiona nuevos focos de alerta, ya que se originan cerca de zonas altamente pobladas, así lo dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Carnaval de Brasil en CDMX

Este domingo 19 de febrero se llevó a cabo el Paseo Dominical "Muévete en Bici", donde también se vivió el carnaval de Brasil en la Ciudad de México (CDMX). Esto es lo más destacado del desfile organizado por la Embajada de Brasil en México.