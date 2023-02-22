Remoción de escombros tras terremotos, últimas noticias de México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca te ofrece las últimas noticias para este 22 de febrero de 2023 en México y el mundo, entre las que destacan: Turquía y Siria trabajan en la remoción de escombros tras los terremotos.

Turquía y Siria tras terremotos

Turquía y Siria trabajan en la remoción de escombros y la recuperación de los cuerpos que quedaron atrapados entre los escombros tras los terremotos que azotaron a los dos países el pasado 6 de febrero.

Tormenta invernal en EU

Una tormenta invernal amenaza estados del oeste y centro de Estados Unidos, las líneas aéreas se han visto obligadas a cancelar cientos de vuelos.

Morena pide quitar a PAN registro como partido político

Luego del veredicto en el juicio de Genaro García Luna, Mario Delgado, presidente Nacional de Morena, anunció que presentará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia para que el Partido Acción Nacional (PAN) pierda el registro como partido político.

Tribunal Electoral ordena que presidencia del INE sea para una mujer

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó este miércoles a la Cámara de Diputados que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea presidido en la siguiente gestión por una mujer.

Trump visita East Palestine

Donald Trump visitó East Palestine, la una ciudad de Ohio que fue el centro de un desastre ferroviario con químicos peligrosos, donde buscó obtener simpatizantes, mientras los residentes luchan por una respuesta más sólida de las agencias federales.