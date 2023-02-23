Derrumbe en mina de China, últimas noticias de México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca te ofrece las últimas noticias para este 23 de febrero de 2023 en México y el mundo, entre las que destacan: derrumbe en mina de China deja al menos cinco muertos y trabajadores atrapados.

Derrumbe en mina de China

Cinco personas muertas, seis heridas y más de 50 atrapadas es el saldo de un derrumbe en mina de carbón a cielo abierto en el norte de China, mientras las tareas de rescate se reanudaron después de un deslave que frenó por varias horas la labor de los rescatistas en la mina ubicada en la región de Alxa, en Mongolia Interior.



Analizan impugnaciones de la UNAM por tesis de ministra Yasmín Esquivel

Un Tribunal Federal analizará las impugnaciones de la UNAM contra la orden de una jueza para que se pronunciara sobre el presunto caso de plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel.



Inflación de México se modera en primera quincena febrero

De acuerdon con el INEGI, la inflación de México se desaceleró durante la primera quincena de febrero más de lo esperado, por lo que se ubicó en 7.76%, una cifra muy por encima del objetivo oficial.



Reaparece en público el fiscal Gertz Manero



Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, reapareción en público durante un evento con el Presidente entrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

