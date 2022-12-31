Murió Benedicto XVI y un sismo en Chiapas: últimas noticias de hoy

Este sábado 31 de diciembre de 2022, murió el expapa Benedicto XVI, así lo informó el Vaticano; mientras que en Chiapas, se registró un sismo antes de las 10 de la mañana; consulta aquí las últimas noticias de México y el mundo de hoy.

Últimas noticias 31 de diciembre de 2022

Servicio Sismológico Nacional reporta sismo en Chiapas

Durante la mañana de este sábado se registró un sismo con epicentro en Pijijiapan, Chiapas, el cual tuvo 4.9 de magnitud.



Murió Benedicto XVI, Papa Emérito, en el Vaticano

Benedicto XVI murió a los 95 años, casi 10 años después de su renuncia y de convertirse en el Papa Emérito. Diversos personajes en el mundo le dieron el último adiós a través de redes sociales.



Asesinan a Isauro Ambrosio, presidente municipal en Veracruz

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz no ha dado más detalles del asesinato del alcalde. Sin embargo, de acuerdo con medios locales, Ambrosio fue baleado cuando volvía a su casa.



Primeros países en el mundo reciben y celebran el Año Nuevo 2023

Comenzaron las celebraciones por el Año Nuevo 2023, pues mientras México aún espera como una de las últimas regiones en despedir el 2022, del otro lado del mundo ya comenzaron los fuegos artificiales, los globos y toda la fiesta para recibir otro año.



Estos fueron los 10 deportistas mejor pagados del 2022

Como cada año, la duela, el cuadrilátero y las canchas dejaron una gran derrama económica, de donde se desprendieron los 10 deportistas mejor pagados del 2022.



Caen al 'Torito' más de mil 600 automovilistas en diciembre 2022

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX detalló que del 1 al 30 de diciembre 2022, mil 677 automovilistas han terminado en el "Torito".



El cuerpo de Benedicto XVI será expuesto en la Basílica de San Pedro

El cuerpo de Benedicto XVI será expuesto en la Basílica de San Pedro, donde podrá recibir la veneración de los fieles a partir de este lunes 2 de enero.



UNAM: "Es evidente que hay plagio" en tesis de Yasmín Esquivel

La UNAM se pronunció sobre la acusación de plagio en tesis de la ministra Yasmín Esquivel; confirmó que hay 90 por ciento de coincidencias entre los documentos.