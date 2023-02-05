Incendios en Chile, últimas noticias de México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca te ofrece las últimas noticias de México y el mundo para este domingo 5 de febrero de 2023, entre estas destacan: Incendios en Chile dejan al menos 24 muertos y mil heridos.

Incendios en chile

En el sur de Chile se reportaron incendios forestales, los cuales dejaron al menos 24 muertos, mas de 970 heridos y, hasta el momento, unas 27 mil hectáreas. El gobierno del presidente Gabriel Bórica amplió el "Estado Catástrofe" a La Araucanía que se suma a Ñuble y Biobío, las tres regiones más afectadas por el fuego.

Autobús se vuelca en la México-Puebla

Un autobús con cerca de 20 niños a bordo se volcó sobre la autopista México-Puebla; al momento se registran tres muertos y algunos menores heridos de gravedad.

Colombia se una a quejas de Estados Unidos

La fuerza aérea de Colombia confirmó que un globo sobrevoló su espacio aéreo el pasado viernes 3 de febrero; sin embargo, no precisó si se trató de un globo chino de espionaje, objeto similar que fue detectado sobre cielos de Estados Unidos.

Premios Grammy 2023

Este domingo 5 de febrero se llevan a cabo los Premios Grammy 2023 en la arena Crypto de Los Ángeles, en su edición número 65, artistas como Kendrick Lamar, Adele, Harry Styles y Beyoncé figuran como los favoritos de la noche.

Reforma de pensiones de Francia

La primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, propuso el domingo suavizar la reforma de las pensiones para permitir que algunas personas que empezaron a trabajar pronto también se jubilen antes. Esto sucede con el fin de ganar el apoyo de los conservadores a la reforma en el Parlamento de Francia.

Avioneta se estrella en Puente de Ixtla

Este domingo 5 de febrero, el municipio de Puente de Ixtla registró el desplome de una avioneta particular y dejó como saldo dos personas muertas. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Gobierno del Estado de Morelos, las víctimas fueron dos hombres, Ignacio “N”, de 55 años, y Patricio “N”, de 15 años, quienes perdieron la vida al instante.