Sismo en Turquía, últimas noticias de México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca te ofrece las últimas noticias de México y el mundo para este lunes 6 de febrero de 2023, entre estas destacan: Sismo en Turquía deja al menos 3 mil 400 muertos.

Sismo en Turquía

Un sismo de magnitud 7.8 se registró al sureste de Turquía la madrugada de este lunes, pero la fuerza del movimiento afectó Siria, Irak y Líbano; sin embargo, cuando equipos de emergencia realizaban labores de rescate, se registró otro terremoto de magnitud 7.5, lo que ha dejado miles de muertos.

Christian Atsu atrapado tras sismo en Turquía

Christian Atsu, exjugador malaguista, se encuentra atrapado bajo escombros tras el sismo en Turquía. El equipo de Málaga expresó sus condolencias y mandó sus deseos para que pueda ser rescatado.

Homicidio en la autopista México-Querétaro

Un pasajero murió de un disparo en la cabeza en manos de tres presuntos delincuentes, que se subieron asaltar un camión del transporte público sobre la autopista México-Querétaro, antes de llegar a la caseta de cuota.

Incendio en Francia dejó siete niños muertos y su madre

Al sur de Francia se registró un incendio en una casa mientras dormía una familia conformada por siete niños y ambos padres. El feroz incendio estalló poco después de la medianoche, el padre intentó apagar el fuego; sin embargo, no pudieron salir de su hogar. La madre y los siete niños murieron al instante.

Juicio de Genaro García Luna

Durante la segunda parte del testimonio del expolicía federal, Francisco Cañedo Zavaleta, García Luna se habría reunido con los capos Édgar Valdez Villareal, “La Barbie” y Arturo Beltrán Leyva, en una carretera del estado de Morelos, como lo declaró la semana pasada en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Camión volcó en la México-Puebla

Un autobús con 51 pasajeros a bordo, entre ellos unos 20 niños, volcó en la autopista México-Puebla, en Ixtapaluca, Estado de México. El camión se dirigía a la basílica de Guadalupe procedente de Ajalpan, Puebla, al parecer se quedó sin frenos.

Dan cadena perpetua a cinco jugadores de rugby por asesinato

Pasaron casi tres años para que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, emitiera la sentencia contra ocho jugadores de rugby que participaron en el asesinato de Fernando Báez Sosa, quien murió a causa de las lesiones producidas por una descontrolada paliza afuera de una discoteca el 18 de enero de 2020.

Denuncian a Pablo Montero por delitos sexuales

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) investiga una denuncia presentada por el delito de violación en agravio de Ximena “N”, hechos cometidos presuntamente por Oscar Antonio “N”, mejor conocido como Pablo Montero.

Detienen a hermano de Rafael Caro Quintero

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, dio a conocer en su cuenta de Twitter la detención de un sujeto identificado como Carlos Caro Quintero, supuesto integrante de “grupo delincuencial que opera en el norte del País”.

