Sismo en Indonesia, últimas noticias de México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca te ofrece las últimas noticias de México y el mundo para este hoy 9 de febrero de 2023, entre estas destacan: sismo en Indonesia deja al menos cuatro personas muertas.

Sismo en Indonesia

La costa norte de la provincia de Papúa en Indonesia fue sacudida por un sismo hoy 9 de febrero, el cual tuvo una magnitud de 5.5. y dejó al menos cuatro muertos, según el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC).

Nicaragua libera presos políticos

Este jueves 09 de febrero de 2023 se dio la noticia de que Nicaragua liberó a aproximadamente 222 presos políticos, entre ellos sacerdotes, que se encontraban en el país, estos fueron liberados y trasladados a Washington, Estados Unidos (EU).

Detención de José Guadalupe Tapia Quintero

Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional confirman la detención de José Guadalupe Tapia Quintero, alias “El Lupe”, es identificado como lugarteniente de Ismael “El Mayo” Zambada.

La detención de “El Lupe” tuvo lugar en Sinaloa, este sujeto está incluido por el Departamento del Tesoro en su lista de narcotraficantes importantes.

Toque de queda en Chile por incendios forestales

El gobierno de Chile decreta toque de queda en algunas zonas desde la noche de este jueves 09 de febrero de 2023, esto, a causa de la ola de incendios forestales que golpea al centro sur del país.

Cifra de muertos tras sismos en Siria y Turquía

Al menos 19 mil 700 muertos dejaron los sismos que sacudieron a Turquía y Siria las primeras horas del lunes; se espera que la cifra siga aumentando conforme los rescatistas vayan sacando cuerpos de entre los escombros.

Banxico aumenta 50 puntos la base de Tasa De Interés

La junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) incrementó la tasa de interés en 50 puntos básicos, pasando del 10.50% al 11.00%, alcanzando una cifra récord en su intento por bajar la inflación de México.

Sedena rescata a una presona en Turquía

Este jueves 09 de febrero de 2023, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer el rescate de una persona con vida tras los sismos en Turquía y Siria.

