Murió Paco Rabanne: últimas noticias de México y el mundo hoy

Este viernes murió el famoso diseñador de moda Francisco Rabaneda Cuervo, conocido como Paco Rabanne, a sus 88 años de edad; por otro lado, el Juez tercero de distrito, con sede en Coahuila, ordenó la libertad inmediata de Julia y sus tres pequeñas. Consulta esta y las últimas noticias de México y el mundo hoy 03 de febrero de 2023.

Últimas noticias de hoy 03 de febrero de 2023

Pablo Lyle es sentenciado a 5 años de cárcel por homicidio involuntario

El actor Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre cubano de 63 años, a quién golpeó en un altercado de tránsito; recibió una condena de cinco años de cárcel, más ocho de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario.



Bloqueo por manifestaciones en la carretera México- Cuernava

En pleno puente la autopista México-Cuernavaca se encuentra completamente cerrada, esto por la presencia de algunos manifestantes, quienes exigen la aparición con vida de la joven Carolina Islas.



Vera Carrizal no saldrá del penal de Tanivet en Oaxaca

Juan Vera Carrizal, presunto autor intelectual de la agresión contra de María Elena Ríos, no saldrá del penal de Tanivet en Oaxaca; no reclasificaron delito.



Así es el billete de Argentina que se emitirá por la inflación

En conmemoración del “desarrollo de la ciencia y de la medicina”, Argentina emitirá un nuevo billete de 2 mil pesos como respuesta a la inflación.



Murió el diseñador de moda Paco Rabanne

El empresario era un símbolo de la moda de lujo y alta costura, revolucionó las pasarelas al usar materiales como metal, papel y plástico.



Julia se reunirá con sus hijas, juez les otorga libertad inmediata

Julia se reunirá con sus tres hijas, quienes previamente fueron abandonadas por un coyote en el río Bravo, luego de que un juez les otorgara libertad inmediata.



Estados Unidos detecta en su territorio un globo espía de China

Estados Unidos detectó un globo espía de China sobrevolando su territorio, a unos días de que Antony Blinken realice un viaje a Bejín, en medio de tensiones.



AMLO anuncia nueva ruta hacia el AIFA

El presidente López Obrador anunció que a finales de febrero se inaugurará una nueva vía para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en Zumpango, Estado de México. Esto es de lo que se habló en la mañanera de hoy.



Darán hasta 10 años de cárcel a quien maltrate a los animales

El Congreso de la CDMX aprobó reformas al Código Penal para incrementar las sanciones a quienes maltraten a los animales en la capital del país; habrá hasta 10 años de cárcel.