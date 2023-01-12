Guardia Nacional en Metro CDMX, últimas noticias de México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca te da las últimas noticias de México y el mundo para hoy 12 de enero de 2023, entre estas destacan: despliegue de Guardia Nacional en Metro CDMX y liberan a periodistas desaparecidos en Guerrero.



Claudia Sheinbaum pide presencia de Guardia Nacional en Metro CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), anunció que el Metro CDMX contará con la presencia de elementos de la Guardia Nacional para labores de vigilancia y segurdad de los usuarios.

En la mañanera de hoy 12 de enero de 2023, Sheinbaum indicó que la presencia de 6 mil 060 elementos de la Guardia Nacional es con motivos de seguridad y será a partir de las 14:00 horas de hoy 12 de enero.



Liberan a periodistas desaparecidos en Guerrero

La madrugada de este jueves, fueron liberados con vida los tres hombres que estaban desaparecidos en Tierra Caliente, en Guerrero; se trata de Fernando Moreno, Alan García y Jesús Pintor, quienes fueron reportados como los periodistas sustraídos por una célula criminal el 27 de diciembre pasado.



Reportan posible muerte de estudiante dentro de la Prepa 2 de la UNAM

En la Escuela Nacional Preparatoria Número 2 “Erasmo Castellanos Quinto” (Prepa 2) perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se reportó la posible muerte de una mujer dentro de las instalaciones del plantel.



Otorgan amparo para operación de taxis de plataforma en Quintana Roo

A las 12 de la tarde de este jueves, el tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, comenzaba a dialogar sobre un amparo solicitado para que pueda operar una conocida plataforma de transporte denominada como privada.



NASA descubre nuevo planeta en zona "habitable"

El satélite de estudio de tránsito de exoplanetas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) descubrió su primer planeta del tamaño de la Tierra y además en zona habitable. Esto fue dado a conocer a través de su cuenta de Twitter el pasado 6 de enero de 2023.



PVEM en Edomex irá en alianza con Morena para elecciones

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció que irá en alianza con Morena, para apoyar a su precandidata a la gubernatura del Estado de México (Edomex), Delfina Gómez, en las elecciones 2023 de junio próximo.