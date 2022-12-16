La condena de Amir Nasr-Azadani: últimas noticias de México y el mundo

A unos días de que termine el Mundial de Qatar 2022, el futbolista Amir Nasr-Azadani, de 26 años, se enfrenta a la pena de muerte por participar en las protestas de Irán; consulta esta y todo sobre las últimas noticias de México y el mundo hoy 16 de diciembre de 2022.



Amir Nasr-Azadani y su condena a la pena de muerte

El jugador se encuentra entre las personas sentenciadas a muerte por participar en las protestas que iniciaron en septiembre pasado, después de la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida y golpeada por la policía de la moral; pero, quién es Amir Nasr-Azadani y cómo se definirá su situación.

Por este caso, el mundo deportivo ha mostrado su apoyo para evitar Amir Nasr-Azadani sea condenado a la pena de muerte.



AMLO aseguró que la SRE trabaja para traer a mexicanos desde Perú

El presidente López Obrador indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya tiene un plan para sacar a los mexicanos que busquen regresar a México y que se encuentren varados en Perú. Por otro lado, dio detalles de la apertura del centro histórico de las Islas Marías.



Muere coordinador Protección Civil de Los Reyes, La Paz

El director de Protección Civil de Los Reyes La Paz, Bernardo Corona, fue atacado a balazos en la colonia Valle de Los Reyes y horas después falleció.



AMLO envía a diputados reforma que permitirá el cabotaje

Diputados turnaron a comisiones la iniciativa que permitirá el cabotaje de aerolíneas extranjeras en terminales aéreas nacionales para beneficiar a los usuarios.



Caso Debanhi: FGR busca evidencias en cisterna de Motel en Escobedo

Con una escalera proporcionada por bomberos locales, peritos de la FGR retomaron el caso y descendieron a la cisterna donde fue localizado el cuerpo de Debanhi Escobar.



Perú declara estado de emergencia por 30 días tras protestas

Perú declaró estado de emergencia por 30 días debido a las protestas que ya han cobrado la vida de al menos siete personas durante enfrentamientos.



Al menos un estudiante sin vida dejó un tiroteo registrado este viernes en la escuela secundaria Benito Juárez, al suroeste del centro de Chicago, informó el departamento de bomberos estatal.