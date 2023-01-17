Juicio Genaro García Luna, últimas noticias de México y el mundo

Estas son las últimas noticias de México y el mundo para este martes, entre estas destacan: Hoy martes 17 de enero de 2023 comienza el jucicio de Genaro García Luna en Nueva York y tormenta invernal azotará el norte del país.



Juicio de Genaro García Luna

Hoy martes 17 de enero de 2023 comenzará el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. El proceso se realizará en la Corte de Distrito Este de Nueva York y será llevado por el juez Brian Cogan, el mismo que encabezó el “juicio del siglo” contra “El Chapo” Guzmán.



Tormenta invernal

Además del frente frío 25, la tercera tormenta invernal impactará el norte del país; por lo que se prevén algunas lluvias y aguanieve para el clima en México.



Liberaron a supuesto implicado en caso La Polar

El pasado lunes 16 de enero, un juez de control dejó en libertad a Román Ignacio "N", valet parking del restaurante bar "La Polar", detenido por su presunta participación en la muerte de Antonio Monroy Jiménez, ocurrida la noche del pasado 8 de enero.



Detienen a Greta Thunberg en Alemania

Greta Thunberg, activista medioambiental sueca de 20 años de edad y quien ha estado participando en protestas contra la demolición del pueblo de Lützerath, fue detenida por la policía de Alemania.



Posponen para marzo audiencia de Emilio Lozoya

Un juez federal aplazó para el 10 de marzo, y por última vez, la audiencia intermedia del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya por el caso de corrupción de Odebrecht, en el que se le acusa de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.



Madonna anuncia gira

Madonna, sorprendió a todos sus fans al anunciar que realizará una gira para celebrar 40 años de carrera, por lo que surgió la pregunta de cuándo será. “Celebration Tour” será el nombre de su show por Norteamérica y Europa.



Detienen a excandidato republicano por orquestar tiroteos

Solomon Peña, de 39 años, un excandidato republicano a la Cámara de Representantes en Nuevo México fue detenido y acusado de orquestar tiroteos en casas de cuatro funcionarios electos locales.