Helicóptero en Ucrania, últimas noticias de México y el mundo

Estas son las últimas noticias de México y el mundo para este miércoles, entre estas destacan: Hoy 18 de enero de 2023 se estrelló un helicóptero en Ucrania; hay al menos 18 muertos e investigan muerte de un hombre en estación Bellas Artes del Metro CDMX.



Helicóptero en Ucrania

18 personas, entre ellas tres niños y el ministro del Interior de Ucrania, Denys Monastyrsky, murieron al estrellarse un helicóptero cerca de una guardería en las afueras de Kiev, según informaron este miércoles las autoridades ucranianas.



Investigan muerte de hombre en Metro CDMX

La Fiscalía General de Justicia capitalina investiga la muerte de un hombre, al interior de la estación Bellas Artes de la Línea 8 del Metro CDMX; las primeras versiones indican que un vagón arrolló al hombre.



Segundo día de juicio contra García Luna

En el juicio de Genaro García Luna, este martes es el segundo día de audiencias en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos, para elegir al jurado encargado del proceso en contra del exsecretario de seguridad pública mexicano.



Vinculan a proceso a pareja por caso Ciro Gómez Leyva

Israel y Cinthia fueron vinculados a proceso por un juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México, en continuidad de la audiencia que se lleva a cabo en el Reclusorio Norte; aunque fueron detenidos como parte de la investigación en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, la pareja no está relacionada con el ataque perpetrado la noche del 15 de diciembre de 2022.



UNAM despide a Martha Rodríguez, asesora de tesis de Yasmín Esquivel

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) despidió a la profesora Martha Rodríguez Ortiz, quien fue la asesora de tesis de Yasmín Esquivel. por faltas graves en el desempeño de sus labores como académicas.



Continúan protestas contra la presidenta Dina Boluare en Perú

Manifestantes antigubernamentales, principalmente de las regiones del sur de Perú, comenzaron a llegar a Lima, la capital, para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La protesta se extenderá hasta el jueves 19 de enero y fue denominada “Toma de Lima”, en desafío al estado de emergencia.