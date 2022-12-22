Embajador Pablo Monroy, últimas noticias de México y el mundo

Comienza tu jueves con las últimas noticias de México y el mundo para este 22 de diciembre de 2022, entre las que destacan; embajador de México en Perú, Pablo Monroy, confirma cuándo volverá al país después de ser expulsado e inflación de México sube en diciembre.



Embajador Pablo Monroy

El embajador de México en Perú, Pablo Monroy, fue declarado como persona no grata por lo que deberá abandonar ese país; en entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA), confirmó cuándo saldrá de dicho territorio.

El diplomático declaró que su salida se realizará dentro del plazo de las 72 horas que le dio el gobierno peruano, es decir, volará la mañana del viernes 23 de diciembre.



Inflación sube en la primera quincena de diciembre

La inflación anual de México se ubicó en un 7.77% durante la primera quincena de diciembre, por encima del 7.46% registrado en la segunda quincena de noviembre, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



Tormenta invernal amenaza viajes de Navidad en EU

Estados Unidos se prepara para un frente frío extremo mientras que una poderosa tormenta invernal amenaza con complicar los viajes durante las vacaciones por la Navidad en EU.

La tormenta invernal azotará el centro y el este de Estados Unidos, hasta el final de la semana, según han informados los meteorólogos.



Concierto de Super Junior cambió de sede a Arena CDMX

El concierto de una de las bandas más populares del K-pop, Super Junior, se cambió de sede a la Arena CDMX, esto después de la polémica del aviso de que sería en primer lugar en el Velódromo Olímpico. La presentación del grupo será para febrero 2023.



España aprueba ley trans que permite cambio de género

Este jueves el parlamento de España aprobó la polémica “ley trans” que permite el cambio de género en documentos de identificación sin que las personas tengan que pasar por evaluaciones médicas o psicológicas y se podrá realizar a partir de los 14 años de edad.



Población en EU creció 0.4% por los migrantes

Estados Unidos registró un aumento acelerado en su población durante el 2022 debido a los migrantes que comenzaron a llegar al país después de la pandemia de Covid-19, informó la Oficina del Censo.