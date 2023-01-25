Más tanques para Ucrania, últimas noticias de México y el mundo

Estas son las últimas noticias de México y el mundo para hoy 25 de enero de 2023 , entre estas destacan: Alemania autoriza enviar tanques a Ucrania para apoyar al país en la invasión rusa y Micorsoft reporta falla en sus servidores.

Alemania envía tanques a Ucrania

Alemania anuncia que enviará 14 de sus modernos tanques Leopard 2 a Ucrania para que los utilice en su guerra contra Rusia, el anuncio fue hecho por el canciller alemnán, Olaf Scholtz. Se espera que Estados Unidos haga un anuncio similar este miércoles.

Microsoft reporta fallas en su servidor

Microsoft reportó una falla en los servicios de su plataforma Azure, junto con aplicaciones como Teams y Outlook, afectando a millones de usuarios de todo el mundo.

Chris Hipkins asume cargo de primer ministro de Nueva Zelanda

Este miércoles, Chris Hipkins prestó juramento como el primer ministro de Nueva Zelanda tras la sorpresiva renuncia de su antecesora Jacinda Arder, la semana pasada.

Juez frena por tiempo indefinido extradición de Ovidio Guzmán

Un juez federal frenó por tiempo indefinido cualquier intento del gobierno mexicano por extraditar de forma irregular o exprés a Estados Unidos a Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, a quien se le acusa por conspiración para el tráfico de drogas.

Ataque en inglesia de España deja un muerto

Este miércoles 25 de enero un hombre que portaba una espada samurái entró a la Iglesia de la Palma, al sur de España, y perpretó el asesinato de al menos una persona, dejando otros cuatro heridos dentro del tememplo, entre los que destacó el sacerdote de la misma.

Juicio Genaro García Luna

El narcotraficante Tirso Martínez, “El Futbolista”, quien trabajó para los cárteles de Sinaloa y de Juárez compareció hoy en el juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

FGR atraerá carpeta de caso "Male"

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que colaborará el caso de María Elena Ríos Ortíz, mejor conocida como Male, la joven saxofonista de Oaxaca sobreviviente a un ataque con ácido.

Meta restaura cuentas de Facebook e Instagram de Donald Trump

Meta Plataforms dijo el miércoles 25 de enero que restauraría las cuentas de Facebook e Instagram del expresidente estadounidense Donald Trump; horas después, el regreso del republicano a las redes era una realidad, con todo y sus millones de seguidores, luego de una suspensión de dos años después de los graves disturbios en el Capitolio del 6 de enero del 2021.