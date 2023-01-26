¿Occidente en conflicto? Últimas noticias de México y el mundo

Estas son las Últimas noticias de México y el mundo para hoy 26 de enero de 2023, entre estas destacan: Rusia afirma que Occidente se involucró en conflicto tras apoyo a Ucrania con tanques y Asteroide 2023 BU pasará este jueves cerca de la Tierra.

¿Occidente se involucró en conflicto de Rusia-Ucrania?

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que el envío de varios sistemas de armas, incluidos los tanques, involucran de forma directa a Occidente en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Asteroide 2023 BU pasará cerca de la Tierra

La NASA informó que el asteroide 2023 BU tiene aproximadamente el tamaño de un camión y se prevé que sea uno de los objetos que pase más cerca de la Tierra jamás registrado.

Más de 160 personas mueren por frío en Afganistán

Más de 160 personas han muerto de frío extremo durante este mes en Afganistán, autoridades locales señalan que se trata del peor invierno boreal registrado en más de una década.

Capturan a mando de la SSC que disparó a mujer

Carlos, el mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acusado de balear a una mujer policía tras su rechazo a tener relaciones sexuales con él, finalmente fue detenido la noche del pasado miércoles 25 de enero de 2023.

Marcelo Ebrard contradijo a Mile Pompeo

A través de un comunicado compartido en sus páginas oficiales, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, negó los dichos del exsecretario de estado norteamericano, Mike Pompeo, quien en su libro aseguró que el canciller le solicitó mantener oculto un acuerdo alcanzado durante la administración de Donald Trump.

Rusia intensifica ataques en Ucrania tras envío de tanques

Tras el anuncio de la colaboración de Estados Unidos y sus aliados con tanques de última generación y más armamento a Ucrania, la situación en la zona de guerra se intensifica, pues Rusia incrementa sus ataques.

Taxista avienta ácido a vehículo

Las autoridades de Cancún, Quintana Roo, dieron a conocer que un taxista identificado como José Alberto “N” arrojó ácido a un vehículo al confundirlo con un taxi de aplicación. Esto se da en medio del conflicto entre taxistas y conductores de aplicación.