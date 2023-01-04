Covid-19 en China, últimas noticias de México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca te da las últimas noticias de México y el mundo para este 04 de enero de 2023, entre estas destacan: Aumento de casos por Covid-19 en China y AMLO habla sobre caso Emilio Lozoya.



Aumento de casos por Covid-19 en China

Autoridades de China afirman que a pesar del aumento de casos de Covid-19 la situación está controlada. En redes sociales se habla de un desbordamiento de casos.



Caso Emilio Lozoya

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que existe una posibilidad de que Emilio Lozoya lleve su proceso en libertad por el caso de Agronitrogenados, pero con la condición de que repare los daños.

Al ser cuestionado sobre la oferta de la defensa legal del exdirector de Pemex sobre el monto para resarcir los daños a Pemex, AMLO rechazó que se deba pagar 3.4 millones de dólares.



Fiscalía de Nueva York presenta pruebas contra García Luna

A 13 días del comienzo del juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública mexicano, los fiscales de Nueva York (NY) informaron que presentaron pruebas en contra del exfuncionario, para demostrar su responsabilidad por el cargo de conspiración para la distribución internacional de cocaína.



Hallan sin vida a Maru Ocampo en barranca La Malinche

Las fiscalías de los estados de Puebla y Tlaxcala ya investigan el caso del cuerpo de una mujer encontrado en la zona de La Malinche y que corresponde al de María Eugenia Ocampo Martínez o Maru Ocampo, como era conocida, de 43 años de edad, reportada como desaparecida el 21 de diciembre.



Día Mundial del Braille

Este 4 de enero se cumplen tres años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el Día Mundial del Braille, el sistema alfanumérico utilizado por alrededor de mil 300 millones de personas alrededor del planeta y que tiene como objetivo permitir a las personas ciegas, o con una discapacidad visual severa, poder leer y escribir de forma completa y acetpada universalmente.